美国政客的种族主义操弄，为美国社会蔓延的排外情绪火上浇油。 漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

过去的2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。2月28日，中国发布《2021年美国侵犯人权报告》。报告指出：

美国根深蒂固的种族主义“病毒”与新冠肺炎病毒一起蔓延，反亚裔仇恨犯罪频发高发，对穆斯林群体的歧视有增无减，土著居民遭受的种族迫害仍在继续，种族经济鸿沟不断扩大，种族不平等日益加剧。

亚裔面临日趋严重的歧视和暴力攻击。在美国政客的种族主义操弄下，针对亚裔的袭击事件大幅增加。“停止仇恨亚裔及太平洋岛民”组织2021年11月18日发布的报告显示，2020年3月19日至2021年9月30日，该组织共收到10370起针对亚裔的种族主义攻击事件报告，大多数事件发生在街道、工作场所等公共空间。

2021年3月16日晚，21岁的白人男子罗伯特·亚伦·朗持枪袭击亚特兰大地区3家亚裔经营的按摩店和水疗中心，共造成8人死亡，其中6人是亚裔女性。2021年1月28日，一名84岁的泰裔老人在旧金山被蓄意猛烈撞击倒地致死。2021年4月23日，61岁的华裔男子马姚潘在纽约街头遭背后袭击倒地，头部遭到反复重踹，致使面部骨折。他在医院昏迷长达8个月后最终不治身亡。2021年11月17日，费城3名华裔高中生在放学回家的地铁上遭到暴力攻击，当地警方表示“受害者之所以被选中很明显是因为他们的亚裔身份”。

《纽约时报》2021年4月3日集中报道了过去一年110余起有明显证据的美国反亚裔种族仇恨事件。该报道指出：“在过去一年里，在一系列明显带有种族敌意的事件中，亚裔被推搡、被殴打、被踢踹、被唾面、被辱骂，甚至连房屋和商店也遭到破坏。”而这只不过是亚裔遭受种族主义攻击的冰山一角。

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(责编：徐祥丽、常红)