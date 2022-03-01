人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

漫评2021年美国人权:操弄疫情防控 生命代价惨痛

2022年03月01日15:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

截至2022年2月底，新冠肺炎疫情已经夺去美国94万人的生命。

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

过去的2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。2月28日，中国发布《2021年美国侵犯人权报告》。报告指出：

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计的数据，截至2022年2月底，美国新冠肺炎确诊病例数累计超过7800万例、死亡病例数累计超过94万例，其中2021年的死亡病例数远超2020年。南加州大学和普林斯顿大学的研究显示，新冠肺炎使美国人的平均预期寿命减少了1.13岁，这是自第二次世界大战以来的最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，相对而言，白人的平均预期寿命下降了0.68岁。美国政府不科学、不平等、不担当的疫情防控，严重损害了美国人民的生命权和健康权。

抗疫不力的美国政客强行“挽尊”，给中国泼上一盆“实验室泄漏病毒”的脏水。

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家。美国政府不思治理之策，不谋抗疫之举，反而鼓噪“病毒溯源”，热衷“甩锅”推责，大搞政治操弄。

《纽约时报》2021年11月18日评论说，美国近两年面对新冠肺炎疫情的重重考验表现并不及格，“美国民众对政府的信任已然破产”。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部