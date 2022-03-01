截至2022年2月底，新冠肺炎疫情已经夺去美国94万人的生命。

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

过去的2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。2月28日，中国发布《2021年美国侵犯人权报告》。报告指出：

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计的数据，截至2022年2月底，美国新冠肺炎确诊病例数累计超过7800万例、死亡病例数累计超过94万例，其中2021年的死亡病例数远超2020年。南加州大学和普林斯顿大学的研究显示，新冠肺炎使美国人的平均预期寿命减少了1.13岁，这是自第二次世界大战以来的最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，相对而言，白人的平均预期寿命下降了0.68岁。美国政府不科学、不平等、不担当的疫情防控，严重损害了美国人民的生命权和健康权。

抗疫不力的美国政客强行“挽尊”，给中国泼上一盆“实验室泄漏病毒”的脏水。

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美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家。美国政府不思治理之策，不谋抗疫之举，反而鼓噪“病毒溯源”，热衷“甩锅”推责，大搞政治操弄。

《纽约时报》2021年11月18日评论说，美国近两年面对新冠肺炎疫情的重重考验表现并不及格，“美国民众对政府的信任已然破产”。

(责编：徐祥丽、常红)