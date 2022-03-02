陈籽

美国总统拜登近日签署行政令，计划将阿富汗央行被冻结的约70亿美元资产中的一半用于赔偿“9·11”事件受害者，另一半将成立信托基金，用于救济阿民众。此举一出便迅速引燃国际舆论，推特上“美国从阿富汗偷钱”一度成为热门话题。

原阿富汗央行行长阿杰马勒·艾哈迈迪早前在社交媒体透露，阿富汗央行持有大约90亿美元外汇储备，其中约70亿美元存放于美国的银行。美军完全撤离阿富汗前夕，美国政府宣布冻结阿富汗央行的外汇储备。被冻结的外汇储备中，除国际社会的援助资金外，还包括阿富汗普通民众的存款。阿富汗央行称，上述资金属于阿富汗人民而非任何政府、党派或组织。

白宫称，“9·11”事件的许多受害者家属对阿富汗塔利班政权提起索赔诉讼，要求从阿富汗央行在美资产中获得赔偿，拜登政府支持了他们的诉求。可这一说法并不能自洽。《纽约时报》称，使事情变得复杂且矛盾的是，美国一贯不承认塔利班是阿富汗合法政府，如果被冻结的阿富汗央行资金不属于塔利班，怎么能用来支付“塔利班的‘9·11’赔偿金”？

2001年，以美国为首的联军发动阿富汗战争，将阿富汗人民推向苦难的深渊。阿富汗战争期间，累计有3万多名无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。2021年，美国从阿富汗仓皇撤军。20年的硝烟与战火，毁掉了阿富汗人民本可以享有的平静生活。美国给阿富汗带来的并非和平与发展，而是战乱不止、满目疮痍、民不聊生。联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。

如今，这些危机的始作俑者——美国，不但不担负起帮助阿富汗人民缓解危机的应尽之责，反而公然侵占阿富汗国家资产，使当地民众雪上加霜。任意冻结阿富汗财产甚至据为己有，这是赤裸裸的抢劫行为。

对阿富汗人民来说，这笔资产是“救命钱”，可对美国政府来说，它不过是服务于自身政治目的的工具。美国智库“昆西国家事务研究所”刊文称，拜登决定冻结并重新分配阿富汗的外汇储备是一项政治举措，旨在向共和党对手展示他对塔利班的强硬态度。中国外交部发言人汪文斌表示，美方通过国内法令将其任意分配甚至据为己有，再一次暴露了美方所谓“基于规则的国际秩序”面具下掩盖的强权、霸权的真面目。

事实上，并不是所有“9·11”事件受害者亲属都想要这笔赔偿，他们当中的一些人希望拜登政府撤回相关决定。“我们无法挽回所爱的人。”在“9·11”事件中失去亲人的巴里·阿蒙德森对媒体表示，“但是我们可以倡导拜登政府将这笔钱交还给其合法所有者——阿富汗人民，来拯救他们的生活。”

美国政府欠阿富汗人民的血债，恐怕根本算不清。

(责编：崔越、常红)