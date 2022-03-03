新华社莫斯科3月2日电（记者黄河）根据俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日晚间发布的通报，在此次特别军事行动中，俄军已有498人阵亡，乌克兰军队阵亡人数超过2870人。

根据俄国防部网站发布的消息，科纳申科夫说，在此次特别军事行动中，俄军受伤人数为1597人，乌方参战人员受伤人数约为3700人。“根据目前已经确认的数字，被俘的乌军人数为572人。”科纳申科夫说。

另据科纳申科夫介绍，截至目前，俄军共摧毁乌克兰军事基础设施的1533处目标，其中包括54个指挥所和通讯中心，39套防空导弹系统和52个雷达站。俄军还摧毁了乌军60架飞机和47架无人机，484辆坦克及其他装甲车辆，63门多管火箭炮，217门野战火炮和迫击炮，336辆军用特种车辆。

乌克兰国防部副部长马利亚尔2月28日在社交媒体发文说，从2月24日到28日早上6时，乌军共打死打伤5300名俄军士兵，击落俄军飞机29架、直升机29架，击毁俄军坦克191辆、装甲车816辆、大炮74门、防空系统5套。

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