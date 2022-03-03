人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄罗斯国防部公布最新俄乌军队伤亡人数

2022年03月03日08:19 | 来源：新华网
小字号

新华社莫斯科3月2日电（记者黄河）根据俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日晚间发布的通报，在此次特别军事行动中，俄军已有498人阵亡，乌克兰军队阵亡人数超过2870人。

根据俄国防部网站发布的消息，科纳申科夫说，在此次特别军事行动中，俄军受伤人数为1597人，乌方参战人员受伤人数约为3700人。“根据目前已经确认的数字，被俘的乌军人数为572人。”科纳申科夫说。

另据科纳申科夫介绍，截至目前，俄军共摧毁乌克兰军事基础设施的1533处目标，其中包括54个指挥所和通讯中心，39套防空导弹系统和52个雷达站。俄军还摧毁了乌军60架飞机和47架无人机，484辆坦克及其他装甲车辆，63门多管火箭炮，217门野战火炮和迫击炮，336辆军用特种车辆。

乌克兰国防部副部长马利亚尔2月28日在社交媒体发文说，从2月24日到28日早上6时，乌军共打死打伤5300名俄军士兵，击落俄军飞机29架、直升机29架，击毁俄军坦克191辆、装甲车816辆、大炮74门、防空系统5套。

(责编：王静、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部