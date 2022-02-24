新华社布鲁塞尔2月24日电（记者任珂）北约秘书长斯托尔滕贝格24日说，北约无意向乌克兰派遣部队，但已启动联盟防御计划，并敦促俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。美国白宫新闻秘书普萨基23日重申，美国不会与俄罗斯交战，也不会向乌克兰境内部署军队。

北大西洋理事会24日上午在北约总部召开特别会议。斯托尔滕贝格在会后的记者会上说，北约在乌克兰没有任何部队，“我们也没有任何计划或意图向乌克兰派遣部队”。但他同时表示，北约正在向联盟东部地区、在北约成员国领土上增加兵力部署。

斯托尔滕贝格宣布，应北约最高军事长官沃尔特斯的要求，北大西洋理事会决定启动北约防御计划，将把北约快速反应部队等力量部署到任何需要的地方。他还说，北约呼吁俄罗斯立即停止军事行动，并通过外交途径解决问题。

据悉，北约将于25日举行成员国领导人视频峰会，讨论应对之策。

另据报道，普萨基23日在例行记者会上强调，美政府已多次表示，总统拜登不会把美军派往乌克兰境内与俄军作战。这一立场是“明确而一贯”的，且没有改变。

俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动，但表示俄罗斯没有占领乌克兰的计划。（参与记者：邓仙来）

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