贾平凡

近段时间，面对美国的经济胁迫，墨西哥和加拿大奋起反击！2月15日，加拿大政府发表声明称，《美墨加协定》争端解决专家组确认，美国针对加拿大太阳能产品征收的不合理关税，违反了两国之间的贸易协定。今年1月，因无法忍受美国在汽车贸易领域的压制，墨西哥和加拿大抱团成立了一个争端解决小组，强烈要求美国重新定义汽车进口的免税条件。

事实上，自2020年7月1日《美墨加协定》正式生效以来，美墨加三方的“友谊小船”总是“说翻就翻”。从表面原因来看，美墨加三方各自出台的促进本国相关产业发展的政策，可能与《美墨加协定》相冲突。但细究深层次原因，美国的种种经济霸凌行径才是美墨加三方摩擦和纠纷的最大导火索。

说到底，《美墨加协定》本身就是美国经济霸凌的产物。该协定达成的过程堪称美国“先易后难”谈判策略的范本。美国先分别与墨、加举行双边谈判，向对方提出高条件；在与墨西哥谈判中取得突破后，缩小与加拿大讨价还价的余地，使之屈服，最后达成这个所谓的多边协议。

此外，与20多年前生效的北美自贸协定相比，《美墨加协定》更多体现的是“美国优先”理念，在数字贸易、知识产权、金融服务、投资、劳工和环境保护等章节吸纳了跨太平洋伙伴关系协定中的大部分规定，核心目的是促进制造业回流北美地区特别是美国。

更过分的是，美国一开始就在《美墨加协定》中设置了“毒丸条款”。该条款规定，若美、墨、加三国中任意一方与“非市场经济国家”签署自由贸易协定，则其他协议伙伴有权在6个月后退出《美墨加协定》，并以新的双边协议取而代之。“毒丸条款”首次在双边和区域贸易协定中加入了非此即彼的排他性选择。这种排他性不以增进区域内的贸易便利和贸易公平为目的，而是旨在增加与第三国之间的贸易壁垒，违背了国际公法不干涉第三国权利与义务的基本原则。

其实，通过贸易协定加大对盟友的控制，只是美国对盟友实施经济霸凌的手段之一。以“北溪-2号”天然气管道项目威胁欧洲能源安全之名启动制裁，利用《反海外腐败法》强行打压盟国高科技企业，胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链数据，鼓动盟友反华却对支持盟友口惠而实不至……面对美国赤裸裸的“勒索外交”，美国的盟友们也受够了！未来，像墨加两国一样采取反制措施的国家只会越来越多。

自由贸易的前提是“你情我愿”和“平等互利”。美国“牛不喝水强摁头”的经济胁迫行径，严重损害了他国主权安全，严重影响了有关国家的国计民生，严重违背了市场经济原则和国际经贸规则，也严重破坏了全球产业链和供应链安全稳定。但美国须知，“摁头”做成的买卖注定不长久，自己的盟友也有受够的一天。

(责编：徐祥丽、燕勐)