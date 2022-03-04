新华社日内瓦3月3日电（记者聂晓阳）中国特命全权裁军事务大使李松3日在日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）全会发言，介绍中方在乌克兰问题上的立场主张。他强调，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。

李松表示，乌克兰局势急剧变化，中方对此高度关注。局势发展到这一步，不符合任何一方利益。中国一贯根据事情本身的是非曲直决定自身立场。中方在乌克兰问题上的基本立场是一贯、明确的。中方始终主张尊重各国主权和领土完整，根据联合国宪章宗旨和原则和平解决国际争端。当务之急是防止局势进一步恶化，同时加大外交努力。

他说，俄罗斯同乌克兰已举行首轮谈判，双方都表现出继续推进谈判的意愿，我们对此表示欢迎。面对复杂敏感的形势，中方不赞成任何激化矛盾的做法，呼吁国际社会坚持政治解决大方向，为当事方直接对话谈判创造有利氛围和条件。

他指出，乌克兰问题不是今天才出现的，当前事态也不是一夜之间突然发生的，而是各种因素长期共同作用的结果。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国对抗的前沿。冷战早已结束，“新冷战”不得人心。一味施压制裁，制造分裂对抗，只会导致局面更加复杂，使危机消极影响迅速外溢，甚至涉及更多国家。

他表示，乌克兰危机的最终解决，还是要摒弃冷战思维，摒弃以损害他国安全为代价维护自身安全的逻辑，摒弃以扩张军事集团谋求地区安全的做法，要在重视和尊重各国合理安全关切基础上，通过对话谈判寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。

他说，中方倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。我们呼吁国际社会本着负责任态度，推动有关各方尽快回到政治解决的轨道上来，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。中方愿继续为此发挥建设性作用。

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