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漫评2021年美国人权：滥用武力制裁 侵犯他国人权

2022年03月03日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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2021年8月底，美军撤离阿富汗。在喀布尔机场的混乱中，一架美军C-17运输机强行起飞，有人从高空坠落身亡。漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

过去的2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。2月28日，中国发布《2021年美国侵犯人权报告》。报告指出：

美国一贯奉行霸权主义、单边主义、干涉主义，频频动用武力导致大量平民伤亡，滥用单边制裁引发人道主义危机，以强权挑战公理，以私利践踏正义，肆意侵犯他国人权，已成为国际人权事业健康发展的最大阻碍者和破坏者。

“反恐”造成大量平民丧生。《今日美国报》网站2021年2月25日报道，布朗大学沃森国际和公共事务研究所战争代价项目研究显示，美国近20年发动的所谓“反恐”战争已经夺去超过92.9万人的生命。美国在阿富汗20年的军事行动，累计造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，受伤人数超过6万。《今日美国报》网站2021年8月26日评论称，美国在阿富汗的撤军行动是一场彻头彻尾的灾难。美军撤离阿富汗和当年撤离越南相似的悲剧表明，美国政府一贯为了一己私利而罔顾最基本的人道主义。在喀布尔机场的混乱中，一架美军C-17运输机不顾阿富汗民众生命安全强行起飞，有人被强行收起的起落架在轮舱内活活碾碎，有人从高空坠落身亡。就在仓皇撤离的最后时刻，美军发动的空袭还造成了严重的平民伤亡。

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(责编：徐祥丽、常红)

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