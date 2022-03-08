人民网约翰内斯堡3月8日电 （记者闫韫明）当地时间3月7日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过了2022年度首次装备核查，这也是该分队部署到任务区以来的第二次装备核查，赢得联刚稳定特派团核查组高度赞赏。

联合国装备核查每季度组织一次，是对出兵国所提供的装备能否满足联合国要求进行的综合检查评估，涉及范围广、内容全、标准严，核查结果作为联合国向出兵国予以经济补偿的重要依据，关系国家形象和利益，意义重大。

核查中，联刚稳定特派团派出的COE核查组对维和分队的主要装备、自我维持装备和一级医院三个大项，涉及车辆机械、武器弹药、军械器材、生活设施、战备物资、医疗设备等20类3000余件（台、套）物资器材进行了全要素、全员额、全方位的核查，详细检验评估了各类装备器材的数质量情况。

此外，核查官们还上哨位、登装备，以查阅资料、实地查看、观看演示、现场询问等方式全面检验维和分队遂行任务的能力。最后，经过5个多小时的紧张核查，分队高标准通过核查，能够满足遂行各项维和任务的需要。

面对工程作业任务密集、装备动用频繁、准备时间短、骨干在位少等困难，维和分队发扬不怕苦、不怕累的优良作风，充分吸取上次装备核查的经验，进一步细化完善装备核查方案、任务实施计划，准备期间多次组织装备修理和技术革新，自主加工制作零件、器材百余件，为高标准通过核查提供了重要支撑。

此外，分队装备助理林泽还多次主动对接核查部门了解掌握情况，先后四次进行全要素模拟核查，集中攻关困难矛盾，组织技术研讨会，确保每件装备器材战技术性能符合任务需要和核查标准。

在核查讲评会上，核查官员普遍表示，中国维和部队准备充分、纪律严明，所属装备符合自我维持和执行任务需要，在任务区树立了“中国标准”。

据分队领导介绍，此次核查是对前期装备管理工作的有效检验，下一步，他们将认真做好经验总结，充分发挥装备核查对维和工作的推动作用，为高标准完成年度各项任务打牢基础。

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