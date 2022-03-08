人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过2022年度首次装备核查

2022年03月08日15:53 | 来源：人民网-国际频道
小字号

检查机械装备。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图
检查机械装备。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

人民网约翰内斯堡3月8日电 （记者闫韫明）当地时间3月7日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过了2022年度首次装备核查，这也是该分队部署到任务区以来的第二次装备核查，赢得联刚稳定特派团核查组高度赞赏。

联合国装备核查每季度组织一次，是对出兵国所提供的装备能否满足联合国要求进行的综合检查评估，涉及范围广、内容全、标准严，核查结果作为联合国向出兵国予以经济补偿的重要依据，关系国家形象和利益，意义重大。

核查中，联刚稳定特派团派出的COE核查组对维和分队的主要装备、自我维持装备和一级医院三个大项，涉及车辆机械、武器弹药、军械器材、生活设施、战备物资、医疗设备等20类3000余件（台、套）物资器材进行了全要素、全员额、全方位的核查，详细检验评估了各类装备器材的数质量情况。

此外，核查官们还上哨位、登装备，以查阅资料、实地查看、观看演示、现场询问等方式全面检验维和分队遂行任务的能力。最后，经过5个多小时的紧张核查，分队高标准通过核查，能够满足遂行各项维和任务的需要。

面对工程作业任务密集、装备动用频繁、准备时间短、骨干在位少等困难，维和分队发扬不怕苦、不怕累的优良作风，充分吸取上次装备核查的经验，进一步细化完善装备核查方案、任务实施计划，准备期间多次组织装备修理和技术革新，自主加工制作零件、器材百余件，为高标准通过核查提供了重要支撑。

此外，分队装备助理林泽还多次主动对接核查部门了解掌握情况，先后四次进行全要素模拟核查，集中攻关困难矛盾，组织技术研讨会，确保每件装备器材战技术性能符合任务需要和核查标准。

在核查讲评会上，核查官员普遍表示，中国维和部队准备充分、纪律严明，所属装备符合自我维持和执行任务需要，在任务区树立了“中国标准”。

据分队领导介绍，此次核查是对前期装备管理工作的有效检验，下一步，他们将认真做好经验总结，充分发挥装备核查对维和工作的推动作用，为高标准完成年度各项任务打牢基础。 

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部