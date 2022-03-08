人民网曼谷3月7日电 （记者赵益普）3月7日，由中国政府提供无偿援助建设的特本克蒙中柬友谊医院启用仪式在柬埔寨特本克蒙省举行。柬埔寨首相洪森、中国驻柬埔寨大使王文天共同出席启用仪式。

洪森表示，特本克蒙柬中友谊医院是柬中友好合作的重要见证，是柬中老一辈领导人共同缔结的柬中友谊绵延至今的丰硕果实，是建设柬中命运共同体的生动实践。作为柬全国最大的省级医院，特本克蒙柬中友谊医院不仅将造福特本克蒙省民众，也将为北部桔井省、上丁省、蒙多基里省、拉达那基里省广大百姓提供更好的医疗卫生服务。柬埔寨医疗卫生部门将利用好中国赠送的先进硬件设施，切实加强医护人员的培训，提升医疗技术和水平，对民众的健康负起责任。

洪森还说，面对新冠肺炎疫情，中国政府和人民对柬埔寨提供了巨大支持，帮助柬埔寨经济实现复苏。据悉，截至目前，柬埔寨3-5岁儿童疫苗接种率已达36%，下一步柬政府将致力于继续扩大接种范围，并逐步推广接种加强针。

王文天表示，特本克蒙中柬友谊医院外形精美、设施齐全，是一座现代化综合医院，该医院将成为中柬友好的又一象征。希望医院担负起柬北部地区中心医院的职责，为保障广大民众的生命健康发挥应有作用。当前新冠疫情仍在肆虐，柬埔寨的疫情一天不结束，中国对柬抗疫援助就一天不会停。中方近期将向柬派出全球首支国家级中医援外医疗队，同柬方分享中医抗疫经验，并将尽快向柬提供新一批疫苗无偿援助，大力支持柬政府为儿童接种疫苗的行动。只要中柬两国携手同心，没有什么克服不了的困难。

特本克蒙中柬友谊医院项于2019年3月开工建设，2021年10月竣工。医院占地面积5.5公顷，建筑面积2.4万平方米，规模为300床位，是特本克蒙省规模最大、医疗水平最高的现代化综合医院，设有内科、儿科、传染病科、外科、妇产科、内镜检查和影像学科、重症监护室、急诊室、手术室、实验室、制氧室等。本月底，中国政府无偿援建的考斯玛中柬友谊医院也将启用。

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