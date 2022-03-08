人民网大马士革3月8日电 （记者薛丹）“3、2、1，起爆！”随着“轰”的一声巨响，黎巴嫩和以色列边境“蓝线”地域山坡震颤。看着自己亲手排出的地雷被成功引爆，中国第二十批赴黎维和多功能工兵分队扫雷作业手许晓露开心地笑了。她说，能为清除雷患做贡献，提升当地民众的安全感和幸福感，自己也觉得很幸福。

在女扫雷作业手中，许晓露是年龄最小的一个。就是这样一个外表文静，身材小巧姑娘，却不惧困难和危险。“当排出人生中第一颗地雷时，我觉得我战胜了自己，也找到了执行维和任务的最大意义。”许晓露回忆说。黎以边境雷场植被密布，荆棘丛生，环境极为复杂。作业手需要对地表以上的植被进行处理后再进行下一步作业，这使得本就危险的扫雷作业增加了难度。许晓露还清楚的记得第一次走进雷场时的经历：在组长的指导下，她按照之前的训练方法将茂密的植被处理掉，再使用探雷器对地面进行探测。发现地雷后，便从作业包中取出铲子、刷子、小剪刀等工具，开始跪姿挖掘，屏息凝神，不敢有一丝懈怠。在跪姿作业半小时后，许晓露看见地雷尾部显现了出来，这一刻她才松了一口气，最终成功排出地雷。有了第一次的经验，许晓露对自己更有信心了。随着作业次数的增加，第二颗，第三颗……第三十颗，截至目前，许晓露还不断刷新着自己的排雷数量，在大家眼里，她俨然已经不是当初那个不敢向前多走一步的“新作业手”了。

“对雷场心存敬畏，遇到再大的危险，也要学会沉着应对”，同样是“00”后的扫雷作业手孔晴在处理完一次突发状况后发出这样的感叹。那一次，她和另外两名作业手在通道内进行植被割除和挖雷作业，突然，一只野猪出现在他们身后十米处的位置，孔晴发现后吓得差点发出叫喊。如果野猪一旦窜到雷场引爆地雷，后果将不堪设想。她立即向组长报告，并努力克服恐惧心理，同另外两名作业手一起慢慢靠近野猪，并将野猪引到通道口之外，这才化险为夷。

据了解，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队部署至任务区以来，已累计完成雷场清排4200余平方米，销毁防步兵地雷991枚，维护蓝桶28个，完成4余项施工任务。这其中，风雨戎装，恪尽职守的扫雷女兵们功不可没。在这片远比想象中还要危险的雷场，她们用自信美丽、勇敢坚强、沉着冷静彰显出中国女性在维和战场上的强大力量，她们堪称与死神较量的“蓝玫瑰”。

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