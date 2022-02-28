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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营参加“维和人员竞赛—2022”军事比武获总评第一

2022年02月28日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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所有课目完成中国营参赛队员正在向终点冲刺。维和步兵营供图
所有课目完成中国营参赛队员正在向终点冲刺。维和步兵营供图

人民网喀土穆2月27日电 （记者苏航）当地时间2月26日，我第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营受邀参加由联南苏团朱巴战区尼泊尔高度戒备连承办的“维和人员竞赛—2022”军事比武。

据悉，此次比武由中国、印度、蒙古、尼泊尔、卢旺达、孟加拉等15个国家派出的21支参赛队伍同台竞技。参赛人员以组为单位，每组5人，团体总负重50公斤。比武设置冲刺跑、卫生救护、通过雷场、搬运重物、牵引横越、按图行进、翻越障碍7个课目，全程8公里，连贯实施。比赛中各类口令、规则及判罚均采用英文下达。考验参赛人员的军事技能、团队协作和意志品质。

接到任务后，维和步兵营迅速选拔参赛人员，组建集训队伍，深研比赛课目，制定专项计划，苦练过关本领，力争取得佳绩。

26日凌晨5时30分，比赛正式开始。中国营参赛队员齐心协力，默契配合，逐一完成比赛课目。最终，经过激烈角逐，中国营参赛队以7个课目全部满分的成绩获得总评第一的好成绩。

“中国营参赛队员，无论从军事技能、身体素质还是团队协作、意志品质都让我深深佩服，他们能取得这样的成绩，当之无愧。祝贺他们！”联南苏团南战区司令达南杰·乔西在颁奖仪式上讲道。

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(责编：高歌、常红)

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