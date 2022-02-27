“南海问题：历史与国别研究”研讨会暨《南沙争端的由来与发展——南海纷争史国别研究》新书推介会26日在京举行。主办方供图

人民网北京2月27日电 （记者张博岚）2月26日，“南海问题：历史与国别研究”研讨会暨《南沙争端的由来与发展——南海纷争史国别研究》新书推介会在北京以线上线下结合的方式顺利举行。此次会议由中国—东南亚南海研究中心、中国海洋发展基金会主办，海南改革发展研究基金会、广西大学中国—东盟区域发展省部共建协同创新中心作为支持单位。

来自中国历史研究院、中国国际问题研究院、中国（海南）改革与发展研究院、香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院、清华大学、南京大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、武汉大学、广西大学、海南大学、大连海事大学及台湾政治、台湾师范大学等科研院所、高校的近50名专家学者出席了会议。

中国—东南亚南海研究中心理事会主席、中国南海研究院创始院长吴士存、中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在新书发布会环节发表主旨演讲。

吴士存提出，历史研究是南海研究的基础研究和南海维权证据链建设的重大工程，应该从政策设计、学科建设、人才培养和经费投入等方面入手重视南海问题的历史研究。

与会学者一致肯定《南沙争端的由来与发展——南海纷争史国别研究》一书的学术价值和理论创新，认为该书体现了中国学术界在南海问题研究上取得的最新成果。

《南沙争端的由来与发展——南海纷争史国别研究》一书由中华书局2022年1月正式公开出版，是国内南海问题研究领军专家吴士存先生集20余年之心力的杰作。全书计27万字，共8章，以国别南海政策变化为主线，按照时间的脉络，从国际关系史、国际政治、国际法等多个视角对南沙有关争议的从无到有、从小到大做了系统、清晰的梳理，并就南海形势发展及其动因进行了透彻的分析。

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