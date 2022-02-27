新华社华盛顿2月26日电（记者邓仙来 许缘）美国白宫26日发表声明说，为应对俄罗斯在乌克兰境内采取的军事行动，美国与欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大领导人决定，将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。

声明说，上述各方决定“在近几天内”将部分“选定的”俄罗斯银行排除出SWIFT支付系统，并对俄罗斯央行实施限制措施，以防其配置国际储备削弱制裁措施造成的影响。

不过，据《华尔街日报》援引一名美政府高级官员的话报道，此次制裁将为银行间进行与俄石油及天然气相关支付留出空间。

声明说，各方还将限制给与俄政府有关联的俄罗斯个人颁发所谓“黄金护照”，以避免相关个人加入上述国家国籍并进入上述各国金融体系。

“黄金护照”一般是指一些国家为吸引外资，向外国投资者优先提供移民机会的政策安排。

此外，各方还将建立一个工作组，确保制裁措施得到有效执行。具体措施包括，识别并冻结受制裁的个人和企业在上述各国的资产；对更多俄政府官员和与俄政府有关联的个人及其亲属实施制裁和其他强制措施、识别并冻结其在上述各国的资产；与其他国家政府合作，识别并阻止受制裁个人的资产在全球范围内流动，并阻止相关个人藏匿其资产。

声明称，相关制裁措施的目的是进一步切断俄罗斯与国际金融体系以及上述各经济体之间的联系。

近日，西方对俄罗斯出台一系列经济制裁措施，以回应其承认乌东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”并在乌境内采取军事行动。欧美此前未将把俄罗斯银行从SWIFT支付系统中剔除纳入制裁措施，担忧此举将对欧美各经济体自身造成严重负面影响。

SWIFT创建于1973年，总部设在比利时首都布鲁塞尔，主要职能是在全球银行系统之间传递结算信息。

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