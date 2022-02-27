新华社巴黎2月26日电（记者唐霁 邢建桥）法国总统马克龙26日分别与白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦领导人通电话，讨论乌克兰局势发展。

据法国总统府爱丽舍宫26日消息，马克龙在与白俄罗斯总统卢卡申科通电话时说，“白俄罗斯允许俄罗斯在其领土部署核武器后果极为严重”。马克龙敦促卢卡申科尽快要求俄罗斯军队从其领土撤出，与国际社会合作开展针对乌克兰人的人道主义救援行动。

据白俄罗斯总统网站消息，白法领导人讨论了白俄罗斯立场和介入俄乌冲突中的情况。谈及在白俄罗斯部署核武器的问题，卢卡申科称这是“假消息”。对于俄乌和平谈判的前景，卢卡申科表示“在白俄罗斯任何地方随时（可以进行）”。

马克龙在与格鲁吉亚总统祖拉比什维利、摩尔多瓦总统桑杜通电话时说，三国总统表示将密切关注乌克兰局势，并保持沟通。

马克龙表示，法国支持格鲁吉亚和摩尔多瓦捍卫其主权和安全。马克龙还邀请祖拉比什维利下周到巴黎会谈。

据法国媒体报道，法国外长勒德里昂25日曾表示，法国担心俄罗斯在乌克兰的军事行动可能延伸到摩尔多瓦和格鲁吉亚。

法国总统府当天还宣布，法国决定向乌克兰提供更多的军事防御装备和燃料支持，以对抗俄罗斯军队的军事行动，并将采取措施冻结俄罗斯相关官员的金融资产，加强对俄罗斯的经济和金融制裁。

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