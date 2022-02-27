亲爱的同胞们：

今天，有中国同胞打电话问使馆。听说，咱们大使已经跑了，不在基辅了。请问，这是真的吗？所以，今天我就专门和大家视频见面，让你们亲眼看到，中国大使还在基辅，还在与广大的同胞们共同面对当前这段特殊困难的时期。并且我要明确地告诉大家，中国大使永远不可能抛下自己的同胞不管，先顾自己的安危。这不是中国大使的风格，不是中国共产党人的风格！

首先，我得实实在在地告诉大家，当前乌克兰安全形势确实困难了，且每天还在出现新的情况。这几天，我们与大家一样，不断地听到警报声、爆炸声、枪炮声，一次次地躲进地下室。这样的场景过去我们只在电影中看过，估计还很少有人亲身经历过。接下来的一段日子，估计形势还会进一步恶化。目前，乌俄交战双方激烈较量还在持续，还会有许多难以预测的变化。一些当地民众面对国家目前遭遇的这种危难局面，会焦急冲动，会对他人的反应更加敏感，可能比平时容易做出极端举动。因此，我们面临的安全风险很多。这一点大家一定要清楚。

面对这些危险和挑战，说实话，谁都有些害怕和担心。我们使馆的外交官也是与大家一样。作为大使，我让我的同志们不要过分担心，要严格遵守各项安全防范规定，一切以自身的安全为首要，尽量待在家中不要外出。听到警报声尽量到最近的避难所躲避，不要在窗户附近停留，尽量不要开着亮灯，也不要与当地人发生争执，更不要出于好奇心拍这拍那，尤其是要远离所有与军事有关的人和设施。要严格遵守当地发布的安全提醒和作出的有关规定，宵禁期间千万不要外出，等等。总之，既然是安全高危时期，对自己的安全防范要求当然就要特殊一些。上述这些个“不要”，我也想留给咱们在乌的所有中国同胞。这个时候，千万不要有什么侥幸心理，谁遵守得好，谁就会更加安全。希望人人都岁月静好，平安无事！

党和政府始终挂念着同胞们的安全。这几天，我接到的国内指示最多的就是嘱咐要保护好咱们自己的同胞。我们每日每夜、加班加点做的最重要工作，就是大家的安危。所以我请大家放心，并且要有信心，中国使馆绝不会置大家的安危于不顾。中国共产党的初心和使命就是人民，现在民众有了困难，怎么可能看着不管！这就是中国共产党的鲜明特色和优势。我知道，当前很多人都想回国，确实，当今天下，放眼全球，只有中国最安全，只有家里最温暖。我可以明确告诉大家的是，只要安全条件具备，大家的安全有保障，我们就会作出适当的安排。但总得条件够了才行。我们撤本来就是为了安全，如果途中遭遇到危险，这就不是我们的初衷和目的了，相信这个道理大家都明白。要走就必须安全地走！这一定是所有人的期望，是你们的亲人最盼望的事情。

但是，目前的安全条件确实还不是所有的地方都具备。大家想想，空中不时有导弹，地上不时有爆炸和枪炮，两军之间正在进行交战。宵禁令一个又一个不断。在这种情况下，怎么可能确保安全？！真要在这种情况下走，你们的家人又怎能不牵肠挂肚？！所以，我们一定要等安全了再走。这样大家都踏实。但我们的等待不是被动的，哪个地方具备条件，哪种方式最为安全，我们就会去做。

当前这种时候，大家一定要发扬中华民族团结友爱、互帮互助的光荣传统，有能力的、经验多的，多去帮助那些遇到困难的同胞，尤其是我们的留学生们。大家一定要组织起来，抱团取暖，发挥团队的力量。当前，商店营业不正常，一些同胞可能遇到生活上的困难。大家要互帮互助，前段时间储备多的，分点给那些需要的同胞。只要每人都愿意伸出一把手，这个世界就会变得更加的温暖。当前，中国比历史上任何时候都要团结和强大。咱们中国人，无论走到哪里，都要展现出这种精气神！

目前，乌克兰人民很困难，也很难受。这种心情换了任何一个国家，都一样。我们要理解他们的这种心情，不能刺激他们。我们要拿出我们中国人民一向具备的友好和理性。中国对乌的政策一向是友好的。我们尊重乌的独立、主权和领土完整，希望乌保持和平稳定，希望通过政治谈判解决当前的危机。

祖国就在身后，使馆就在身边！这句话是真的。让我们大家一起来，共同努力，战胜目前暂时的困难。

同胞们，加油！

(责编：岳弘彬、牛镛)