尚·马龙

尚·马龙《大钢琴Ⅱ》专辑封面。

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尚·马龙《梦与幻之间》专辑封面。

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从事音乐创作可以有两条路，一是越走越深，二是越走越宽。前者向着常人所不能企及之处，后者向着音乐所未到达之处。如今，古典、流行、爵士、摇滚、电子、新世纪……各种音乐类型之间的壁垒和界限正在被打破，音乐所能承载的意义远比我们想象得要丰富：它是立体的，而不是平面的；它是包容的，而不是排他的；它是变化的，而不是程式化的。创作者要以海纳百川的胸怀，拥抱不同音乐和文化，在不断创新中拓宽音乐的边界、激发音乐的无限可能。

基于这样的想法，多年前我从古典钢琴演奏转为新世纪风格创作，并游走于多种风格之间。在很多次大胆涉足跨界后，我的艺术风格逐渐走向融合。

融合侗族大歌与现代音乐

在众多融合音乐专辑中，2008年创作的《侗融》于我而言最具独特意义。“侗融”，融的是侗族大歌和现代音乐，这样的组合听上去似乎有些“不可思议”。作为一种多声部合唱形式，侗族大歌没有伴奏，没有指挥，精准度却不亚于西方严谨的和声模式。也正是因为没有乐器伴奏，它更加注重节奏的运用，用极其强烈、充满力量的旋律呈现排山倒海的气势和大开大合的情感，让人在高低起伏间听到虫鸣鸟叫、高山流水、人间喧闹。

而我，恰好喜欢处理人声，喜欢与旋律打交道。于是，我多次去贵州采风，在贵州侗寨一住就是一周，把当地艺术家表演的侗族大歌录下来，再带回工作室，用钢琴、萨克斯、打击乐等乐器为其“伴奏”。通常先形成旋律，然后尝试加入不同的和弦、节奏等，看看哪种搭配最为协调。

比如歌曲《黎平》的创作灵感，就源自侗族歌曲《如果我不唱歌，你会说我很骄傲》。原曲是无伴奏合唱：“说不唱歌，朋友说我心高气傲，尽情欢歌，朋友说我心直率，喜欢我唱，我就唱开怀，一生一世能有多少载，高山再陡也有盘路绕山过……”旋律悠扬舒展，与歌词传达的朴素人生哲理和豁达生活智慧相契合。

如何让民族风与国际范儿融为一体？我在人声的基础上加入和声及和弦，以增添音乐的立体感、结构感；去除一些人声，在和声部分加入一些花式钢琴演奏技法；在器乐伴奏方面，急促的鼓点、迷幻的电吉他、低沉的贝斯等不同乐器的进入要与人声的高低、强弱、缓急相呼应。就像烹饪一样，依次下入不同的食材和调料，但始终不能忘了主材是什么。所以，不论如何“融”，我都要尽力尊重人声的独特性，在此基础上增加一点现代或西方的口味，让它更容易被其他文化群体理解和欣赏。

不同乐器的巧妙运用和搭配在融合音乐创作中至关重要。中西乐器音色不同，互为补充，只要编曲得当，合奏起来通常很和谐。这是一次全新的探索，由此我走进了一个广袤美丽的音乐国度，越往里走，越是好奇，越是沉醉其中。此后，我用150多次旅行、3张专辑、40多首融合音乐作品和上百场演出，来致敬这个赋予我无穷灵感的国家。

对话中国民乐与音乐家

与中国民乐的亲密接触源于一场与昆曲艺术家跨界合作的音乐会，那是我第一次了解到丝竹管弦的魅力，惊讶于昆曲伴奏的乐器配置之齐全，更感受到中国传统音乐的博大精深。中国传统音乐使用宫、商、角、徵、羽五声音阶，乐器多是旋律性的单音，而钢琴是立体的多声乐器。因此，我在融合创作时会运用五声音阶，用古筝、竹笛、琵琶等中国乐器演奏旋律，钢琴或其他西洋乐器演奏和声。二胡是我最喜欢的中国乐器，放眼全世界形形色色的乐器，二胡独树一帜。它的音色像人声在诉说，欲断又连似欲言又止，弦音急转似话锋突变，丝缕平缓似心绪平复，这与爵士钢琴撩拨情绪的特质有异曲同工之妙，将两者结合可以让乐曲的故事性和表演张力倍增。

2021年，我为推介三星堆文化创作了歌曲《奇遇三星堆》，很多朋友说这首歌听起来很魔幻，我觉得这个评价很精准，因为我正是想通过略带怪诞的旋律来体现三星堆的神秘感：主歌是雷鬼曲风，副歌旋律取材于侗族民歌；英文说唱与侗族大歌的原生态唱腔此起彼伏；键盘、吉他、贝斯与侗笛、古筝、二胡伴奏相映成趣……我想用我的音乐告诉大家，门类、曲风、乐器、唱法、语言都能够实现融合，不同文化相互交融可以产生独特魅力。

回顾这些年的创作经历，我一直同很多优秀的中国音乐家保持交流、对话与合作。在演奏、作曲、编曲、戏曲表演等方面，中国音乐家都形成了独有的风格。还记得多年前在青海采风，所到之处人们都跟我骄傲地介绍作曲家王洛宾，热情谈起他在那里写下的歌曲《在那遥远的地方》。我想，能被当地人如此认可，说明他的作品真正体现了地地道道的民族风味，于是开始深入了解他的经历。王洛宾一生致力于创作改编民族音乐，在现代音乐与中国民族音乐间架起一座桥，这样的追求令我钦佩。于是，我开始尝试用自己的方式改编他的作品，继续他的融合之路，讲述我所遇见的中国故事。

新冠肺炎疫情席卷全球的两年多来，面对面的文化交流不得不按下暂停键，我也只能在欧洲的个人工作室里不断创作。从疫情初期创作歌曲《黎明的编钟声》为中国加油、发行新专辑《楚》致敬英雄之城武汉，到为2021年联合国中文日创作主题曲《春颂》、为西安抗疫创作公益歌曲《长安常安》……越是艰难时刻，越需要音乐凝聚力量；越是身隔万里，越需要音乐拉近彼此心灵。此时，音乐家不能缺席，我不能缺席。

不久前，我专门创作并录制乐曲《致北京奥林匹克》，表达我对北京冬奥会的真诚祝福。滑雪、冰球、速度滑冰、花样滑冰等冰雪运动让人体会到速度与激情，为了与冬奥主题、奥林匹克格言以及音乐视频画面相契合，我决定在创作中突出“快”这个特点，用快节奏的钢琴独奏曲来表现动感十足的冰雪运动、勇往直前的拼搏精神。正如奥林匹克新格言“更快、更高、更强——更团结”所倡导的，北京冬奥会展现了人类的团结和友谊。音乐与体育都是民心相通的纽带，共同诠释“一起向未来”的美好期许。

（作者为比利时钢琴家，代表作有专辑《梦与幻之间》、上海世博会比利时馆主题歌《我们的歌》等。方莹馨采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)