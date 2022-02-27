新华社北京2月25日电 2月25日，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

王毅表示，中方始终以积极态度推进中欧关系。中欧合作是主流，竞争和对抗不可取。双方应加强沟通、增信释疑，共同筹备好今年中欧领导人会晤，推动中欧关系行稳致远。

王毅说，各国的主权和领土完整都应受到尊重。立陶宛公然制造“一中一台”，导致中立关系呈现紧张。立陶宛涉台问题不是中欧之间的问题，而是中立双边问题；不是经贸问题，而是政治问题。中方始终对立方敞开对话大门。只要立方采取行动纠正错误，不在国际社会破坏一个中国原则，放弃制造“一中一台”的作法，中立间的问题就能迎刃而解，双边关系就能恢复正常。欧方应防止中立间问题扩大化、复杂化，避免中立矛盾绑架中欧关系。欧方应敦促立方尽快回到一个中国原则的正确轨道上来。

博雷利表示，欧中加强交流、增进互信十分重要。欧方愿同中方共同努力，为今年欧中领导人会晤做好准备工作。双方应致力于通过对话化解困难，以负责任方式管控分歧。一个中国原则是欧盟的共同政策，是欧盟对华政策的基石，欧方将努力确保这一正确方向。

双方还就乌克兰问题深入交换了意见。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 03 版）

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