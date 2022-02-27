中国是团结抗疫的积极倡导者、务实行动派，是疫苗公平分配的最大贡献者，是疫苗合作生产的坚定践行者，是疫苗多边合作的积极参与者

2月25日，联合国大会新冠疫苗高级别会议举行。在新冠肺炎疫情已延宕两年、疫苗分配不公现象仍在严重影响着全球抗疫进程的重要关头，各国代表共同探讨普及疫苗接种之策，呼吁全球团结起来、激发动力，加速全球范围内的新冠疫苗接种。正如联大主席沙希德在会议上指出的，“我们的力量在于团结”。人类必须团结在一起，尽早实现全球疫苗接种目标，才能尽早结束疫情大流行。

习近平主席不久前在会见联合国秘书长古特雷斯时指出，当前和今后一个时期，世界上有三件大事值得认真思考和关注。团结抗疫是习近平主席提到的第一件大事。当前，全球已接种超过100亿剂疫苗，但非洲仍有约83%的人口尚未接种一剂疫苗，27个国家的接种率不到10%，实现疫苗公平可及分配、消除“免疫鸿沟”是当务之急。作为全球公共产品的提供者，中国秉持人类卫生健康共同体理念，为全球团结抗疫作出重要贡献，赢得国际社会广泛赞誉。

中国是团结抗疫的积极倡导者和务实行动派。中国坚定支持全球团结抗疫，最早提出并积极践行将疫苗作为全球公共产品的承诺。习近平主席去年提出全球疫苗合作行动倡议，核心就是加快实现疫苗在发展中国家的公平可及，早日构筑起“免疫屏障”。习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上强调：“特别是要用好疫苗这个有力武器，确保疫苗公平分配，加快推进接种速度，弥合国际‘免疫鸿沟’，把生命健康守护好、把人民生活保障好。”古特雷斯感谢中国政府为发展中国家疫苗可及性作出了贡献。

中国是疫苗公平分配的最大贡献者。中国言必信，行必果，全力支持联合国提出的今年年中70%人口接种疫苗的目标，迄今已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。全球使用的疫苗中，每两支就有一支是“中国制造”。很多国家特别是发展中国家迄今获得的大多数疫苗来自中国。中国提供的疫苗增强了发展中国家抗疫的能力、信心和决心。全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利强调：“这是中国为全球抗疫作出的重要贡献。”

中国是疫苗合作生产的坚定践行者。中国最早支持疫苗知识产权豁免，率先向发展中国家转让技术，迄今已同20国开展合作生产，形成10亿剂年产能。2月20日，中国和埃及联合向加沙地带援助50万剂新冠疫苗，这是埃及首次对外提供中埃联合生产的疫苗。埃及代理卫生部长加法尔表示，埃中两国公司合作建立的非洲大陆首条新冠疫苗生产线已生产约3000万剂安全、有效的疫苗。中国以实际行动增强发展中国家的疫苗生产能力，树立起团结抗疫的标杆。

中国是疫苗多边合作的积极参与者。中国支持世界卫生组织发挥中心协调作用，优先保障“新冠疫苗实施计划”采购需求，已经向该计划供应超过2亿剂疫苗。中国还向该计划捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配新冠疫苗。在联合国大会新冠疫苗高级别会议上，中方提出织牢免疫“安全网”、丰富抗疫“武器库”、完善卫生“治理盾”、 强化发展“稳定锚”四点建议，展现出支持多边合作的坚定意志。

“孤举者难起，众行者易趋。”世界只要存在免疫“缺口”，就不可能彻底安全。国际社会必须将疫苗作为全球公共产品，担起应尽职责，发挥多边机制作用，切实促进疫苗的公平性、可及性、可负担性。中国愿继续同各方一道，携手加强疫苗合作，同心共筑免疫长城，不断汇聚团结抗疫的强大力量。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)