新华社北京2月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫26日说，由于乌克兰方面拒绝同俄方谈判，俄罗斯主要部队当天按照在乌克兰行动计划恢复行动。乌克兰内务部26日说，乌军将封锁首都基辅市连接第聂伯河两岸的主要桥梁，并歼灭从左岸通过桥梁向右岸移动的目标。

——塔斯社26日援引俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，由于乌克兰方面拒绝同俄方谈判，俄罗斯主要部队当天按照在乌克兰行动计划恢复行动。另据俄卫星通讯社报道，乌克兰总统办公室顾问阿雷斯托维奇当天说，目前乌方无法与俄方谈判，因为俄方的条件无法接受。

——俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫26日在俄最大社交媒体VK上发文说，制裁什么也改变不了。对俄公民和在海外俄公司实施的资产扣押制裁，俄方将对等回应。他表示，保护顿巴斯地区的行动将一直持续至俄总统普京确定的目标全部实现为止。

——乌克兰卫生部26日在社交媒体账户上通报称，俄罗斯军队的行动已造成198名乌克兰人死亡，另有1115人受伤。

——据乌克兰通讯社报道，乌克兰西部利沃夫州首府利沃夫市市长萨多维伊26日说，3架直升机搭载着60名俄罗斯士兵于当地时间26日9时在该州布罗德市郊区实施空降。在乌军打击下，这些空降的俄罗斯士兵向森林方向撤退。

——乌克兰总统泽连斯基26日表示，乌克兰成功击退了俄罗斯军队的多次攻击，目前战斗仍在继续。

——乌克兰内务部26日上午在社交媒体发布声明说，乌军将封锁首都基辅市连接第聂伯河两岸的主要桥梁，并歼灭从左岸通过桥梁向右岸移动的目标。据乌媒体报道，俄罗斯军队计划在第聂伯河左岸实施空降作战，抢占桥梁并突袭位于第聂伯河右岸的乌最高拉达（议会）、总统府和政府办公大楼。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、黄河）

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