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泰国孔敬大学孔子学院探索志愿者培训新模式

2022年02月26日14:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月26日电 （记者孙广勇）2月24日-26日，泰国孔敬大学孔子学院（孔敬孔院）对到任的国际中文教育志愿者教师进行培训。该批10位志愿者为新冠疫情以来，抵达泰国的第一批国际中文教育志愿者教师。

在为期三天的培训中，来自中国驻孔敬总领事馆、西南大学国际处、西南大学国际学院、孔敬公立华侨学校以及孔敬孔院的领导和老师对志愿者进行了系统培训。

培训活动中，中国驻孔敬总领馆领事梅尤和领事鲍杰向志愿者们宣讲领事保护知识及安全问题知识；西南大学国际学院副院长张家政做了题为《不负韶华，不辱使命，争做“七心”志愿者》的主题讲座。孔敬公立华侨学校中文校长杨晓华与志愿者们共同探讨了泰国中文教育的历史、现状及工作策略。

随后开展的孔院业务工作培训与实操活动中，志愿者们围绕孔敬孔院2022年度即将开展的系列工作进行了活动策划比赛，大家的精彩演绎得到了孔敬孔院老师们的一致认可。

为进一步帮助志愿者们更加顺利地投入到国际中文教育事业中，孔敬孔院将继续培训和实操训练工作，持续探索“以实操代培训，以实训促发展”的模式，努力为国际中文教育发挥积极作用。

(责编：崔译戈、刘慧)

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