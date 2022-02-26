人民网联合国2月25日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵25日在安理会叙利亚问题公开会上发言，呼吁推进叙利亚政治进程，有关国家应立即解除对叙单边制裁和经济封锁，缓解叙利亚人民苦难。

戴兵强调，要坚持政治解决的正确方向。中方坚定支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，呼吁叙利亚各方加强对话，缩小分歧，推动宪法委员会工作取得实质性进展。中方赞赏裴凯儒特使的政治斡旋，希望第七轮宪法委员会在3月如期举行。宪法委员会的工作必须保持独立性，不受外来干涉，叙利亚的主权和领土完整必须得到维护。

戴兵指出，要根除叙利亚境内的恐怖主义。叙利亚反恐形势依然严峻，国际社会应当根据国际法和安理会决议，采取统一标准，加强反恐合作，坚决打击叙利亚境内的恐怖势力，为政治进程创造安全条件。近期“伊斯兰国”恐怖分子劫狱事件提醒国际社会，叙利亚和伊拉克境内的外国恐怖作战分子问题突出，已经产生外溢效应。该问题久拖不决是对恐怖分子原籍国、当事国以及地区国家的共同威胁，有关各方必须合力应对。

戴兵呼吁，全力改善叙利亚经济和人道局势。经济危机已经影响到叙利亚社会的方方面面，食物、石油价格飙升。中方呼吁国际社会加大对叙利亚援助力度，从叙实际需求出发，落实第2585号决议，开展大规模早期恢复和重建项目，保障叙利亚民生。中方欢迎联合国在叙利亚西北部跨线人道救援行动中的进展，希望有关救援行动充分发挥叙利亚政府的作用。有关国家应立即解除对叙单边制裁和经济封锁，为叙利亚人道救援和战后重建创造有利条件。

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