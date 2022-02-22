人民网约翰内斯堡2月22日电 （记者闫韫明）当地时间2月21日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队的11名官兵搭乘飞机安全抵达沙本达施工点执行维和部队营区修缮任务。至此，该分队安排在布卡武、瓦伦古、乌维拉、米尼布维、沙本达5个施工点的人员装备全部部署完毕，开始展开新一轮施工任务。

当前正处雨季，面对恶劣的自然环境、艰苦的生活条件、肆虐的疫情疾病和严峻的安全局势，该维和工兵分队弘扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，树立大局意识，履行大国责任，坚决受领了各项工程任务。他们结合各施工点实际情况，科学周密制定防疫预案和应急处突预案，确保官兵在安全前提下进行作业。

测量施工数据、优化作业方法、合理编配人员、细化工作计划……为了缩短工期并确保施工质量，各施工点官兵借鉴以往施工经验，按照先难后易、先急后缓的施工原则，采用人工与机械相结合的方法，克服了多种困难，高效迅速的推进了任务进度。

“远离主营区来到400多公里以外的施工点，虽然局势紧张、环境陌生、施工难度大，但是有前期充分的准备，我们有信心、有能力按时完成任务。”沙本达施工点带队干部牛嘉明介绍说。

据悉，自去年9月份进驻任务区以来，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队已经完成28项工程勘察和13项工程保障任务。当前，刚果（金）当前存在诸多不安全因素，5个施工点就处于匪患、反政府军武装份子活跃的地区。我维和工兵分队全体官兵不负重托、牢记使命，用实际行动，维护中国负责任的大国形象，努力争当维护世界和平的使者。

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