一横

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

2020年8月5日，美国将矛头对准中国企业，时任美国国务卿蓬佩奥启动“清洁网络”计划，以中国企业对美国家安全和公民隐私“构成重大威胁”为借口，企图在5G领域打压华为等中企。为兜售这一计划，蓬佩奥和时任副国务卿克拉奇前往多国游说。

然而，据德国《每日镜报》报道，欧盟、英国和德国官方机构经多年审查，并未发现华为设备存在明显安全隐患，反而在美国思科公司的设备中经常能发现安全漏洞。

美国捏造事实、抹黑中企的真实目的在于，维护自己的科技垄断和霸权地位。事实上，对全球网络安全构成威胁的恰恰是美国。英国作家、国际问题专家汤姆·福迪指出，谷歌、微软、亚马逊、脸书等大型互联网企业都是美国企业。它们向美国政府提供数据，使其能够建立一个覆盖全球的监控网络。

美国不择手段，无理打压中国科技企业，滥用国家力量，破坏市场原则，结果只能是扰乱国际市场，害人害己。

部分资料来源：新华网

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