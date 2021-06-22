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中方援助苏丹杂技团物资交接仪式在苏举行

2021年06月22日10:11 | 来源：人民网-国际频道
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交接仪式现场。人民网记者 苏航摄
交接仪式现场。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆6月21日电 （记者苏航）21日，我驻苏丹使馆援助苏丹杂技团物资交接仪式在恩图曼举行。中国驻苏丹大使马新民、苏文化和新闻部第一次长拉希德、次长助理杰拉汉姆、苏丹杂技团团长阿迪勒等出席，并签署交接证书。

马大使表示，今年是中苏杂技合作走过的第50个春秋。1971年10月，50名稚气未脱的苏丹孩童怀揣梦想远渡重洋来到中国武汉，学习中国杂技和中国民乐，并在学成回国后组建了苏丹杂技团，成为阿拉伯世界和非洲大陆第一个杂技团。50年栉风沐雨，50年春华秋实。中苏在流金岁月里共同培育的“苏中友谊之花”，不仅成为中苏友好的象征，也成为两国人民友谊的纽带。如今的苏丹杂技团已成为苏丹家喻户晓的国宝级名片，推动苏丹这片热土上的“中国文化热”经久不息。

马大使说，长江汉水交汇，青白尼罗相拥，中苏虽相隔万里，共同的历史际遇让我们手牵手，历史和现实的纽带让我们心连心。中苏友谊历久弥坚，两国人民情投意合，这离不开两国间政治互信的坚实基础，离不开经贸合作的有力支撑，更离不开人文交往的涓涓细流。此次中国驻苏使馆援助苏丹杂技团物资，寄托着中方对苏丹杂技团欣欣向荣的美好祝福，也承载着中苏人民世代友好的殷切期盼。我们坚信，在中苏各界的精心呵护和培育下，中苏友谊之花必将长盛不衰。

拉希德次长对中国驻苏使馆援助苏丹杂技团物资表示衷心感谢，盛赞人文合作是中苏友好经久不衰的动力源泉。他说，两国建交62年来，人文交流合作硕果累累，在中方帮助下组建的苏丹杂技团既是其中的金字招牌，也是两国人民世代友好的见证和象征，为在非洲和阿拉伯地区传播中国文化作出了重要贡献，苏丹人民为拥有这样的团队倍感自豪。苏方愿进一步加强两国在文化等各领域交流合作，持续拓展苏中人文合作的深度和广度，为苏中战略伙伴关系增添新内涵。

交接仪式现场气氛热烈友好，使馆精心布置了中苏杂技合作50周年专题展，吸引各界人士驻足观看。苏丹杂技团还献上了精彩的音乐、歌舞和杂技表演，引得在场嘉宾满堂喝彩。

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(责编：燕勐、常红)

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