“上海合作组织历经20年发展壮大，已成为区域经济合作‘推进器’。”乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫日前在乌首都塔什干接受新华社记者专访时这样评价。他认为，在“上海精神”指引下，上合组织顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，显示出强大生命力和广阔发展前景。

今年6月15日是上合组织成立20周年纪念日。发展至今，上合组织已拥有8个成员国、4个观察员国和6个对话伙伴国，国际影响越来越大，成为促进地区发展、完善全球治理的重要力量。

库兹耶夫表示，在当前单边主义、保护主义愈演愈烈和新冠疫情蔓延的背景下，上合组织展现出的合作、发展和共赢等理念，推动了地区经贸合作和各国社会经济发展，在世界范围内吸引越来越多关注。

过去20年，中国与上合组织其他成员国间贸易往来日渐密切，对上合组织其他成员国的进出口总值由最初的171.4亿美元增长至2448.5亿美元，年均增长率达15%。

库兹耶夫表示，作为上合组织发起国之一，中国始终坚持共商共建共享，在上合组织中发挥了重要作用。在当前背景下，中国经济保持稳定增长，成为维护地区经济社会稳定的重要力量。

库兹耶夫说，尽管去年遭到疫情巨大冲击，中亚与中国的农业合作稳步推进。随着经济复苏，中国市场释放出的消费力利于中亚扩大对华农产品出口。同时，中国科技继续走出国门，助力中亚农作物产量提升，为农牧民增收和节约水资源作出贡献。

库兹耶夫说，在上合组织成员国的共同努力下，2018年2月中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦国际道路货运线路正式启用，这为提高中亚地区运输便利化水平和互联互通发挥了示范引领作用。

库兹耶夫说，随着中吉乌国际道路货运全线运行，中国-中亚天然气管道和中哈、中俄原油管道建成运营，中欧班列常态化高效运行，上合组织区域内初步形成涵盖公路、油气管线和铁路的复合型基础设施网络，成员国间的利益纽带进一步紧密。

库兹耶夫表示，在全球遭受疫情冲击的大背景下，上合组织成员国积极加强经济合作，推动复工复产，以摆脱疫情带来的负面影响。中国是乌最大贸易伙伴，两国开展了高水平、全方位的合作。疫情暴发以来，乌中相互支持、相互帮助，务实合作不断前行，为推动两国经济复苏发挥了积极作用。

在展望上合组织未来发展时，库兹耶夫表示，上合组织将继续发挥促进双边和多边合作的重要作用，并在推动地区和全球战略稳定、维护多边贸易体系方面不断作出贡献。（记者蔡国栋）

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