外交部副部长谢锋在活动现场致辞。图片来源：外交部网站

人民网讯 6月12日，外交部副部长谢锋邀请北美洲、大洋洲、拉丁美洲和加勒比海地区国家驻华使节共度端午节。乌拉圭、萨摩亚、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、墨西哥、古巴、委内瑞拉、智利、哥斯达黎加、圭亚那、玻利维亚、斐济、汤加等28个国家的驻华大使、临时代办等负责人以及太平洋岛国贸易与投资专员署贸易专员共40余人出席。

在致辞时，谢锋副部长首先转达王毅国务委员兼外长对使节们的节日问候，之后重点围绕中国共产党成立100周年，中国共产党从哪里来、交出了怎样的答卷、成功的“密码”是什么、未来将往哪里去等，同使节们深入交流。

在谈到中国共产党从哪里来时，谢锋指出，中国共产党的领导地位不是自封的，而是历史的选择，人民的选择。中国共产党同中国人民是鱼水关系、不可分离。尊重中国就要尊重中国共产党的领导地位，尊重中国人民选择的中国特色社会主义道路。任何势力企图离间中国共产党和中国人民，离间中国共产党的普通党员和领导层，将注定失败。

谢锋指出，新中国成立72年来，中国共产党交出了一份出色的答卷，创造了世所罕见的“三大奇迹”。

一是经济快速发展奇迹。在中国共产党的领导下，中国经济实现腾飞，仅仅用几十年时间就走完了西方发达国家几百年走过的工业化历程，建立了世界上门类最全的现代工业体系，成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国。

二是社会长期稳定奇迹。中国共产党经受住了艰巨复杂发展改革任务和经济社会变迁等重大考验，保持了中国政治和社会大局长期稳定。邓小平先生在改革开放初期就提出，让一部分人、一部分地区先富起来，以先富带后富，最终实现共同富裕。习近平主席明确要求，全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队。目前中国中等收入群体已超4亿，近8亿人脱贫，这在人类发展史上前所未有。

三是和平崛起奇迹。新中国摈弃传统大国走过的殖民老路，始终奉行独立自主的和平外交政策，70多年来，我们从未主动挑起一场战争，从未侵占别国一寸土地，是世界上唯一将和平发展写进宪法的国家。中国外交词典里从来没有“胁迫”“霸凌”这样的词汇，我们坚持走对话不对抗、结伴不结盟的国与国交往新路，在和平共处五项原则基础上拓展同各国的友好合作。中国始终是和平的力量、发展的力量、进步的力量。

谢锋说，中国共产党如果有成功的“密码”，主要是三个：

第一，中国共产党是代表中国人民整体利益的使命党。在多党制国家，一个政党往往代表部分群体利益，是“部分利益党”和“选举政治党”，主要致力于赢得选票、上台执政、维护特定群体利益。而中国共产党是“整体利益党”和“使命担当党”。中国共产党人既是共产主义者，也是爱国主义者，还是国际主义者，是三者融为一体的有理想的革命者，初心和使命就是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。

第二，中国共产党始终不断推进马克思主义中国化。中国共产党不是教条地继承，而是结合中国实际，把马克思主义化为中国人自己的东西，不断谱写马克思主义的新篇章。我们能够反思和总结社会主义实践的经验教训而不固守已经被实践证明是错了的发展模式，能够提出“走自己的道路，建设有中国特色的社会主义”而又拒绝走资本主义道路或民主社会主义道路，能够在经济体制改革中以社会主义市场经济取代传统的计划经济而又拒绝新自由主义那一套，能够在对外开放中全面参与经济全球化而又坚持独立自主的方针。

不难看出，中国共产党不仅同世界上的资产阶级政党不同，而且和世界上其他国家的共产党也不完全相同。

第三，中国共产党始终坚持自我革命、永葆生机活力。我们党始终勇于承认错误并改正错误，一次次拿起手术刀革除自身病灶。从遵义会议到找到中国特色的民主新路，从毛泽东主席在中共七届二中全会上提出“两个务必”，到十一届三中全会拨乱反正，实现改革开放的历史性转折，再到十八大以来开展反腐败斗争，中国共产党成长壮大的每一步，都伴随着刀刃向内的自我革命。中国共产党一方面不断推动中国现代化发展，另一方面又在这个过程中实现了自身现代化，两个现代化相辅相成，书写了中国成功故事。

在谈到未来中国共产党往哪里去时，谢锋强调，中国特色社会主义已经进入新时代，这决定了中国共产党当前和今后的工作方向：一是解决发展不充分问题；二是解决发展不平衡问题；三是满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的需要。

对外，中国共产党将坚持走和平发展道路，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不仅自己不搞胁迫，也反对其他国家搞胁迫。坚持不结盟原则，和其他国家发展关系不针对第三方，不以价值观划分阵营，不搞意识形态对抗。坚持和践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以世界贸易组织为核心的国际贸易体制。不承认由一国或少数国家制定的“霸权规则”，不承认以此为基础的所谓国际秩序，反对拉帮结伙搞小圈子。坚持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值观，推动构建人类命运共同体，同世界各国一道建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

使节们热烈祝贺中国共产党成立100周年，对在中国共产党领导下中国经济社会发展取得的伟大成就表示由衷钦佩。他们将继续积极促进各国同中国互利友好合作，共同开创更加和平与繁荣的未来。

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