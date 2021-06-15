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第五届中拉国际学术研讨会在墨西哥举行

2021年06月15日13:13 | 来源：新华社
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新华社墨西哥城6月14日电（记者朱雨博）第五届“拉美和中国：21世纪的机遇和挑战”国际研讨会14日在墨西哥以线上形式召开，围绕中国与拉美地区政治、经济和文化等领域合作展开讨论。

中国驻墨西哥大使祝青桥当天在墨西哥城出席活动开幕式时致辞说，当前中国和拉美地区面临许多共同挑战，中拉合作已有坚实基础，进一步加强合作拥有诸多良好条件。中国的发展是拉美的机遇，中国的发展也离不开拉美的参与和支持，双方可从深入开展抗疫合作、深化政治互信、以高质量共建“一带一路”为契机加强经贸往来和拓展人文交流四个方面推进合作。

墨西哥国立自治大学秘书长巴内加斯在开幕式上说，中国与墨西哥及拉美之间在政治、经济等领域存在重要战略关系，各方都坚信国际秩序应建立在多边主义与尊重他国权利的基础上。

拉美开发银行代理秘书长卡德纳斯表示，拉美国家受新冠疫情影响严重，经济持续低迷，社会发展严重受阻。作为该地区最重要的经贸合作伙伴之一，中国能帮助拉美国家在后疫情时代实现经济复苏。

本届研讨会由拉丁美洲和加勒比地区中国学术网主办，为期三天，将举办约130场专题讲座，邀请来自中国、墨西哥等国家上百名专家学者线上参会。

(责编：于洋、燕勐)

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