新华社北京6月15日电 七国集团日前在英国举行峰会后宣布，将在明年年底前为全球提供10亿剂新冠疫苗。对此，世界卫生组织总干事谭德塞等联合国高级官员认为，这一数量“远远不够”。

谭德塞对媒体记者表示，“这（七国集团提供10亿剂疫苗）是一个很大的帮助，但我们需要更多疫苗，而且我们需要更快（得到疫苗）”。他说，目前新冠病毒的传播速度比全球疫苗分配的速度更快。全球每天有超过1万人死于新冠，“这些群体需要疫苗，他们现在就需要疫苗，而不是明年”。

世卫组织“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议特使卡尔·比尔特表示，七国集团10亿剂疫苗的数量远远不够。他说，为了终结新冠疫情，“我们的目标是到明年七国集团举行峰会时，为全球至少70%的人口接种疫苗”，为此需要110亿剂新冠疫苗。

近日刚刚离任的负责人道主义事务的联合国副秘书长马克·洛科克在接受媒体采访时也表示，七国集团此次峰会未能就加速全球新冠疫苗接种给出一个方案，即便承诺明年年底前提供10亿剂疫苗，也只是“一小步”。

“富国对穷国的这些零星的、小规模的、像做慈善一样的疫苗供应，不是一个严肃的方案，也不会助力终结疫情。”洛科克认为，七国集团实际上完全没有展示出（抗疫所需）必要的紧迫性。

七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。为期3天的七国集团峰会13日在英国西南部康沃尔郡闭幕。尽管七国集团会后在新冠疫苗捐赠、经济复苏等领域做出承诺，但一些国际政要和机构指出，七国集团的承诺姗姗来迟，且远远不够。

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