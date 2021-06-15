新华社日内瓦6月15日电 综述：美俄首脑会晤在即 对峙局面难解

新华社记者陈俊侠 徐驰 陈文仙

美国总统拜登正在欧洲进行他就职以来的首次出访，除了参加七国集团峰会、北约峰会和美国-欧盟峰会外，还将于16日在瑞士日内瓦与俄罗斯总统普京举行会晤。一些国际问题专家纷纷表示，此次会晤可能有助于缓和美俄之间日趋紧张的关系，但人们不应对其成果抱有太大期待。

美国乔治敦大学教授、外交关系专家查尔斯·库普钱日前在接受新华社记者专访时表示，“此次会晤是拜登上任头几个月（美俄）关系急剧恶化的产物”，“举行的背景不是（两国间）日益亲近，而是出于对关系恶化的担忧”。

持相同观点还有日内瓦安全政策研究中心主任、前欧洲安全与合作组织秘书长托马斯·格雷明格。他日前在一次视频研讨会上表示：“美俄首脑会晤能够举行，拜登和普京将进行对话，这已是一个积极信号。当然，期待两国关系正常化还为时过早。我认为，在持续对抗的背景下，两国对话与选择性合作将并存。”

日内瓦高级国际关系与发展学院国际历史和政治系主任穆罕默德·乌尔德·穆罕默杜表示，对于美俄两国而言，这是一个关键时刻。他强调：“我们不应该抱有不切实际或过高的期望，双方都以一种无心推动的心态来到谈判桌前。”

库普钱认为，两国领导人的讨论将聚焦美俄关系本身。“我认为真正目的是防止两国关系进一步恶化，并努力建立一种更可预测的关系。”他说，美俄领导人可能“就一些共同利益点进行建设性讨论”，这些议题包括军备控制、增加军事透明度以防擦枪走火、气候变化、全球疫情、经济复苏和未来应对疾病大流行的计划等。

格雷明格认为，俄罗斯与西方的关系不断恶化，互信水平处于最低点。因此，现在正是美俄两位领导人之间恢复对话的时候，这次首脑会晤“提供了恢复冷静对话的机会”。

穆罕默德·乌尔德·穆罕默杜则表示，双方来到日内瓦，绝对是一个重要和积极的动向，两国关系可能会有一段缓和期。

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