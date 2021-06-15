新华社东京6月15日电 日本广播协会（NHK）电视台最新统计显示，14日日本新增新冠确诊病例936例，这是自今年3月22日以来日本单日新增确诊病例首次低于1000例，累计确诊达776139例；新增死亡病例60例，累计死亡14137例。

统计显示，14日东京都新增确诊病例209例，截至14日的一周该地单日平均新增确诊病例数约为308例，是上一周平均数的90%。

另据日本厚生劳动省统计显示，截至14日零时，日本新冠检测人数较前一日增加27498人。截至13日，日本约三分之一的65岁以上老人至少完成一剂新冠疫苗接种。

NHK电视台14日发布的一项调查显示，81%受访者对自己或家人可能感染新冠病毒感到不安，58%受访者对日本政府的疫情对策不太认可或完全不认可，65%受访者认为日本疫苗接种进度迟缓。

据日本媒体报道，日本政府17日将决定是否解除东京都、大阪府等10个都道府县原定实施到本月20日的紧急状态，其中部分地区可能将转而实施管控力度小于紧急状态的“蔓延防止等重点措施”。目前，日本除上述10个都道府县实施紧急状态外，还有5个县部分地区实施“蔓延防止等重点措施”。

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