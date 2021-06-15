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美土两国总统认为双方会晤“富有成效”

2021年06月15日11:09 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔6月14日电（记者陈文仙 李骥志）美国总统拜登与土耳其总统埃尔多安14日在比利时布鲁塞尔会面，双方一致认为会晤“富有成效”。但他们均没有透露关于改善两国关系的具体措施。

北约峰会当天在布鲁塞尔举行。峰会期间，埃尔多安和拜登举行会晤，这是拜登就任美国总统后两人首次见面。

拜登在会晤后举行的新闻发布会上说，他与埃尔多安举行了一次“积极且富有成效”的会晤，对一些问题进行了详细讨论。双方团队将继续商谈，相信两国“将取得真正的进展”。

埃尔多安表示，他和拜登的会晤“富有成效”，他们着重讨论了双方有分歧的问题，并以建设性的方式探讨可以进一步合作的领域。埃尔多安说，土美之间不存在无法解决的问题。双方一致认为应定期、有效利用两国对话渠道。

但在回答记者有关土耳其购买俄制S-400防空导弹系统的提问时，埃尔多安说，土耳其在此事上的态度保持不变。

土耳其和美国同为北约成员国，但近年来两国关系持续紧张。影响两国关系的主要因素包括土耳其从俄罗斯购买S-400防空导弹系统、叙利亚库尔德人问题等。

土耳其2017年与俄罗斯签订购买S-400防空导弹系统的合同。美国多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，声称该系统对北约构成安全威胁。俄方2019年起向土方交付S-400系统，美方随后宣布停止土方参与F-35战机项目的资格。2020年底，美国以土耳其购买俄制S-400防空导弹系统为由对土耳其实施制裁。

(责编：于洋、燕勐)

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