人民网伦敦6月14日电 （余颖、武一丹）由于变种新冠病毒以及近期感染反弹的影响，英国政府将原定于6月21日的全面解封日期推迟四周至7月19日。

英国首相鲍里斯·约翰逊在14日下午新闻发布会上呼吁民众耐心等待，等到下个月英国所有成年人都接种了至少一剂新冠疫苗后，再进一步全面解封。

英格兰地区自5月17日起开始第三阶段“解封”措施，将户外聚会人数上限提高到30人，室内聚会限制人数为6人或两户家庭；允许包括电影院、剧场、博物馆在内的室内文化娱乐设施重新开放，但须做好防护措施；允许餐厅、酒吧以及咖啡馆等的室内就餐区恢复营业；酒店、民宿等可恢复营业。

政府已经宣布对英格兰伯明翰等六个地区部署更多的检测、追踪、隔离支持和措施，并呼吁民众尽量减少进出该地区的旅行。

有分析显示，英格兰的新增感染率已攀升至三个多月来的最高水平。据英国公共卫生署的数据，截至6月9日，英格兰7天内新增37729例病例。在过去24小时内，英格兰刷新了自2月份以来的最高单日记录，新增了7742例感染病例。

此次延迟全面解封得到了许多科学家的支持，他们表示推迟解封可以让更多的人及时接种疫苗，特别是接受第二剂疫苗。随着德尔塔病毒感染病例不断增加，目前大多数的严重病例发生在未接种疫苗或只接种了一剂疫苗的人群中，数据增长令人担忧。

截至6月13日英国一共有超过4169万人（占成年人口79.2%）注射了第一剂新冠疫苗；超2997万人（占成年人口56.9%）两剂疫苗全部完成。

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