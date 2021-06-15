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专访：中共带领国家取得伟大成就，彰显社会主义制度优越性——访俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫

2021年06月15日10:10 | 来源：新华网
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新华社莫斯科6月15日电 专访：中共带领国家取得伟大成就，彰显社会主义制度优越性——访俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫

新华社记者胡晓光 泽连科夫 李奥

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫日前在接受新华社记者书面专访时表示，以人民为中心、顺应人民的愿望，是中国共产党一直以来遵循的执政理念。以此为指引，中共带领国家取得伟大发展成就，彰显了社会主义制度的巨大优越性。

久加诺夫对中国共产党百年华诞表示祝贺。回顾百年历程，他表示，中共了解人民最深切的愿望，保护人民的利益，开辟了通向民族复兴的道路。

“得益于中共党员和全体劳动人民的无私奉献，中国已成为一个充满活力的国家，成为世界其他国家的榜样。”久加诺夫认为，当今中国新科技不断发展，在如何将经济发展和社会进步相结合方面树立了榜样。

他指出，中国在建设中国特色社会主义道路上取得了巨大成就，向世界展现了社会主义制度的优越性。享受国家发展成果的不是一小部分人，而是全体人民。

久加诺夫说，新冠疫情暴发后，中国在短时间内有效控制疫情，保持了经济发展的活力，还完成了消除绝对贫困的任务，“我们为中国取得的卓越成就感到高兴”。

他表示，中国提出的人类命运共同体理念在国际社会得到广泛认同。通过共建“一带一路”，中国和世界上许多国家之间的联系正在加深，这些国家的经济发展也得到了促进。

谈及俄罗斯共产党和中国共产党的关系，久加诺夫说，“我们的目标都是建设一个公正的社会主义社会，并将共产主义视为最终目标”，这为我们两党之间的合作，以及为完成俄中两国面临的任务奠定了牢固基础。俄共和中共的关系已经达到了非常高的水平。

(责编：于洋、燕勐)

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