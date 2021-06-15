人民网东京6月13日电 （吴颖）近日，由中国驻日本大使馆与新疆维吾尔自治区政府共同举办的“新疆是个好地方”视频交流会在东京举行。日本政界、企业、智库、民间团体、媒体等各界代表受邀参加会议。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明不仅通过一系列数据介绍了近年来新疆经济社会发展所取得的成就，还表示，新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。他指出，部分反华政客和媒体罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地“污名化”“妖魔化”新疆，甚至编造出新疆犯下“种族灭绝罪”和“反人类罪”的世纪谎言，简直荒谬绝伦，堪称人类历史上最大的诬陷案。当前，国际上越来越多的有识之士，愈发看清了美西方反华势力炮制的涉疆谎言，纷纷仗义执言，讲述新疆的事实真相，发出正义之声。可见，美西方反华势力对新疆的无端指责不得人心，终将钉在历史的耻辱柱上。他欢迎大家到新疆走一走、看一看，听一听新疆各族人民心声，见证完全不同于西方反华势力刻画的新疆。

中国驻日本大使孔铉佑指出，美国和部分西方媒体不断炮制“种族灭绝”“强迫劳动”“强制绝育”等耸人听闻的字眼，与绝大多数人关于新疆的印象截然相反，引起不少日本民众的疑惑，也让中国人民和很多清楚事实真相的日本朋友感到愤慨。美西方一些势力并非不知道事实真相，或者没有渠道去了解真相。他们只是不愿承认事实，执意用一些拙劣手段诋毁中国。其目的只有一个，就是借涉疆问题对中国进行打压和遏制。只要能够满足自己的政治图谋，他们不会在乎到底什么是事实真相，更不会在乎新疆百姓的期盼和梦想。事实胜于雄辩，谣言止于智者。他表示，当前新疆正处于历史最好的发展时期，经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就。希望大家通过本次交流会，了解新疆发展成就，聆听新疆人民的心声，真正走近新疆、认识新疆。将来疫情结束后，也欢迎更多日本朋友走访新疆，亲自感受美丽新疆的真实面貌。

当地居民代表也通过现场连线等方式分享了亲身经历。维族妇女代表讲述了自己的幸福生活。教培中心的一位结业学员介绍了自己在教培中心学习了畜牧养殖、机械维修、计算机等技能，过上幸福生活、当上村委会副主任的经历。阿克苏地区少数民族务工人员代表讲述了自主自愿劳动就业的情况。阿克苏地区清真寺的宗教界人士介绍了宗教信仰自由、斋月宗教活动正常开展的情况。

当天的交流会上播放了反映新疆自然风光、发展成就、人民幸福生活的一系列视频短片，讲述了新疆在经济社会发展上取得的成就。新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明、新疆维吾尔自治区人大常委会副主任李学军等在会上回答了日媒及日方各界代表的提问。

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