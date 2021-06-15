新华社联合国6月14日电 联合国秘书长古特雷斯13日再次敦促发达国家特别是七国集团国家履行向发展中国家每年提供1000亿美元气候资金的承诺，强调该承诺对建立各方互信、实现《巴黎协定》的气候行动目标至关重要。

中国常驻联合国代表张军对古特雷斯的意见表示赞同，强调指出发达国家特别是七国集团国家迄今未能履行其1000亿美元承诺，严重阻碍气候行动目标的实现。这是今年《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会必须面对和解决的严肃问题，否则一切只能成为空谈。

在2009年哥本哈根气候大会上，发达国家承诺在2020年之前，每年向发展中国家提供至少1000亿美元资金，帮助其应对气候变化挑战。但10多年过去，发达国家仍迟迟未能履行这一承诺，向发展中国家提供的资金与1000亿美元相去甚远。此举令国际社会倍感失望，对全球气候合作造成严重负面影响。各方一致呼吁发达国家拿出诚意和行动，切实帮助发展中国家提高应对气候变化的能力，避免让《巴黎协定》成为一纸空文。

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