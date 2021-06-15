人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

联合国秘书长敦促七国集团履行气候资金承诺

2021年06月15日08:17 | 来源：新华社
小字号

新华社联合国6月14日电 联合国秘书长古特雷斯13日再次敦促发达国家特别是七国集团国家履行向发展中国家每年提供1000亿美元气候资金的承诺，强调该承诺对建立各方互信、实现《巴黎协定》的气候行动目标至关重要。

中国常驻联合国代表张军对古特雷斯的意见表示赞同，强调指出发达国家特别是七国集团国家迄今未能履行其1000亿美元承诺，严重阻碍气候行动目标的实现。这是今年《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会必须面对和解决的严肃问题，否则一切只能成为空谈。

在2009年哥本哈根气候大会上，发达国家承诺在2020年之前，每年向发展中国家提供至少1000亿美元资金，帮助其应对气候变化挑战。但10多年过去，发达国家仍迟迟未能履行这一承诺，向发展中国家提供的资金与1000亿美元相去甚远。此举令国际社会倍感失望，对全球气候合作造成严重负面影响。各方一致呼吁发达国家拿出诚意和行动，切实帮助发展中国家提高应对气候变化的能力，避免让《巴黎协定》成为一纸空文。

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部