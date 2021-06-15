高 洁

2021年是“十四五”开局之年，在对外开放方面，中国明确坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托超大规模市场优势，促进国际合作，实现互利共赢，推动共建“一带一路”行稳致远，推动构建人类命运共同体。

更高水平对外开放，吸引更多外资进入中国市场。联合国贸发会议此前发布的报告显示，2020年全球外国直接投资同比大幅下降42%，但中国吸收外资逆势上涨，成为全球最大的外资流入国。今年以来，中国吸引外资继续保持强劲势头，1至4月，全国新设外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。金融领域，外资流入也不断创新高，外资通过沪港通、深港通等渠道加速涌入A股市场。

跨国投资在全球“遇冷”的大背景下，为何中国引资能实现逆势上扬，成为跨国投资的“稳定器”和“避风港”？可以从几方面来分析。

中国经济率先强势复苏。中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，为稳外资提供了坚实基础和保障。同时，国家推出一系列积极有效的贸易投资便利化措施，进一步开放部分行业，促进了新投资的增加，对全球经济复苏起到重要的引领、推动作用。如在外商投资准入负面清单方面，7年6次“瘦身”，2020年全国版负面清单较上年压减比例17.5%；启动海南自贸港建设，自贸试验区进一步扩围，这些措施有力提振了外商投资中国的信心。

人民币资产吸引力增强。中国经济率先复苏，人民币国际化稳步推进，这些使人民币得到全球更多国家认可，人民币资产成为有极大吸引力的优质资产。

产业链和供应链优势明显。中国拥有完备的制造业体系，可以完成研发、设计、生产、商业化的全部流程，完整产业链优势较为明显。同时，中国拥有超大规模市场优势。因此，尽管面对新冠肺炎疫情冲击，但跨国企业并未选择离开中国，而是保持并进一步加大了在华投资。

中国正通过一系列务实举措向世界表明支持经济全球化、实施对外开放的坚定决心。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署，中欧投资协定谈判如期完成，这些都增加了外商对华投资的确定性，为保护外企合法权益提供制度保障，为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境，大大提升了外商投资的信心。

展望未来，中国面临的形势依然复杂严峻，要继续保持对外资的较强吸引力，应持续扩大高水平对外开放，创新产业链招商引资方式，提升开放平台水平，完善外商投资服务保障体系，用健全的政策法规体系保障外商投资者的利益。同时，聚焦高质量发展，调整经济结构，推动产业升级，鼓励创新驱动，进一步完善自身的产业链和供应链，向世界释放出持久的吸引力。

（作者为对外经济贸易大学副教授）

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