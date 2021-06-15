本报记者 邱海峰

日前，博西家用电器集团中国新总部大楼在江苏省南京市鼓楼创新广场正式启用。图为大楼外景。

博西家电供图

在首届中国国际消费品博览会上，戴尔科技集团带来多款电脑新品，展台面积达500平方米，分设游戏区、创意区、学习和工作区以及娱乐VR体验区。图为戴尔工作人员向观众介绍新款电脑产品。

本报记者 邱海峰摄

施耐德电气数字产业示范园近日在北京经济技术开发区成立。该示范园包括施耐德电气（中国）软件研发中心、电子行业科创中心、新一代环保气体中压设备生产线以及相关产业配套建设。图为观众在参观施耐德电气数字产业示范园。

施耐德电气供图

日本欧姆龙公司在首届消博会上首发预测式体温计等新品，引来众多采购商围观。图为观众在欧姆龙展位上现场体验。

本报记者 邱海峰摄

7月15日至16日，第二届跨国公司领导人青岛峰会将在山东省青岛市举办。截至目前，已有来自境外26个国家和地区的310家跨国公司、来自境内的169家跨国公司报名线下参会，并将在峰会期间与商务部、海关总署及全国各省区市围绕相关政策进行沟通交流，探寻中国新一轮高水平对外开放的巨大机遇。

参会热情高是目前跨国公司在华与各地各部门频繁互动的一个缩影——聚焦改善企业跨国经营的生态环境，国家发展改革委相关负责人与全球近60家跨国企业代表面对面交流；围绕“十四五”中国发展和市场机遇，60位美国在华商会和企业代表汇聚一堂；着眼扩大在华投资，30家跨国公司地区总部和10家研发中心在上海获颁认定证书……在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界经济复苏前景面临诸多不确定因素的背景下，跨国公司纷纷表示，将紧盯中国市场，把握构建新发展格局带来的新机遇，努力获得更广阔的发展空间。

从高质量发展中获得更多机会

“全球疫情仍在蔓延，不确定性明显增加，跨国企业开始寻求疫情后的业务调整，我们期待通过听取中资企业和跨国企业的需求，以闭门会议等形式的政策探讨，实现政府与企业、企业与企业间双向的密切交流。”对于即将到来的第二届跨国公司领导人青岛峰会，三菱日联银行（中国）有限公司董事兼行长大和健一充满期待。

根据第三方机构调查，首届峰会后，96.4%的参会嘉宾表示期待参加第二届峰会，90%的嘉宾将峰会推荐给了合作伙伴。

跨国公司为何如此看重这场峰会？它能给参会企业带来什么？

商务部副部长钱克明介绍，2019年的首届跨国公司领导人青岛峰会，以“对话、合作、共赢”为宗旨，以“跨国公司与中国”为主题，吸引了115家世界500强、284家行业领军企业领导人等共5100多位嘉宾参会，峰会为倾听跨国公司声音开辟了更广泛、更高效的渠道。第二届峰会将继承首届峰会的定位和主题，探讨跨国公司在重塑全球产业链体系中的重要作用，理清中国市场与跨国公司相互促进、共同成长关系的同时，峰会期间还将发布《跨国公司在中国：新格局孕育新机遇》的研究报告，全面梳理跨国公司在构建双循环新发展格局中的作用以及新发展格局为跨国公司成长提供的新机遇。

沟通交流之外，此次峰会将给跨国公司提供更广阔的平台。山东省副省长汲斌昌介绍，在这次峰会上，有日本三菱日联银行、德国大陆、美国亚马逊等跨国公司初步确认利用峰会平台进行路演，发布新技术、新产品。此外，为了更好地放大峰会效果，山东省将在同期、同地举办2021年新动能·青岛展洽会，采取线上线下相结合的方式，线下进行主题展，展示面积初定2.35万平方米，设立“跨国公司与山东馆”和“企业馆”；线上云展将邀请500余家企业参展，举办100场在线路演推介和对接活动。

“通过峰会，感受到中国鼓励利用外资政策导向不会变，并将为跨国公司营造更加稳定、公平、透明的投资环境。”液化空气（中国）投资有限公司总裁兼首席执行官柏昊天将再次参加跨国公司领导人青岛峰会，在他看来，“十四五”时期，液化空气集团将从中国高质量发展和开放政策中受益，获得更多机会。

投资中国信心更加坚定

一次次互动，展示了中国全面开放发展的巨大机遇，也坚定了跨国公司投资中国的信心。

“2020年，全球跨境直接投资几近‘腰斩’，但中国实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比‘三提升’，成为全球最大外资流入国。” 在近日举行的一场政企交流会上，国家发展改革委副主任宁吉喆对参会的全球近60家跨国企业代表说。

这场由国家发展改革委与世界经济论坛在北京联合召开的会议，以“改善企业跨国经营的生态环境”为主题，旨在进一步宣介“十四五”期间中国吸引外资、改善营商环境和畅通产业链供应链政策。

宁吉喆在会上介绍，下一步，将继续抓好外资项目落地，保障产业链、供应链畅通运转；不断扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源参与国内大循环；持续提升开放平台水平，打造国内国际双循环连接点、支撑点；深化“放管服”改革，为外资参与“双循环”打造良好营商环境；把更多企业请进来共享中国经济高质量发展红利，为世界经济持续注入复苏力量。

“一些跨国企业因为更加了解中国政策和形势发展，希望增加投资。”世界经济论坛中国区首席代表艾德维说。

参加此次政企交流会的高通公司便是其中之一，该公司代表表示，受益于中国在知识产权保护方面的持续进步，高通在华业绩持续增长。近年来国内企业的知识产权意识日益增强，高通看好中国市场潜力，将持续加大研发人员招聘，扩建在华工厂，成立车联网中心，支持5G商用建设。

今年以来，类似的互动还有不少。“我们一直希望多一些这样的场合，能够更直接地获取第一手信息，帮助我们更好地把中国市场的情况向总部管理层沟通，也把公司发展的考虑和诉求向中国政府部门传递。”戴尔科技集团全球副总裁周兵说。

周兵所说的场合是日前举行的国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会，来自埃克森美孚、英特尔、高通、通用电气、戴尔、亚马逊等47家美在华商会、企业的60位代表参会，会议重点围绕“十四五”中国发展和市场机遇等内容展开。

此次交流，周兵深有感触：“我们观察了全球近4000家企业，发现过去几年，越来越多的中国领先企业在向数字化转型。我们对疫情后中国经济的转型抱有信心，特别是数字经济会成为新一轮增长引擎，其中蕴含着很多合作机遇和方向。未来，戴尔将坚持‘在中国，为中国’的发展战略，凭借集团引领全球数字化转型的优势，在中国经济发展中发挥更大作用。”

地区总部和研发中心纷纷落户

有信心，更有行动。近期，不少跨国公司积极与各地互动合作，推动越来越多重磅项目落户中国。

日前，全球领先的半导体厂商恩智浦将其全球首个人工智能应用创新中心落户天津，该创新中心共分两期，一期为人工智能应用示范基地，将集中展示超过100多个恩智浦及合作伙伴的前沿技术和终端应用，覆盖智慧城市、智能家居、智能出行、智能工业等领域。二期项目为人工智能创新实践基地，将通过技术培训和领先的研发平台赋能合作伙伴开展本地化创新。

“借助人工智能应用创新中心，我们期待与客户、合作伙伴更加密切的互动，通过恩智浦的领先技术加速更多应用的开发落地，并赋能本土客户、特别是中小企业发展，实现共赢。”恩智浦大中华区主席李廷伟说。

在北京，施耐德电气数字产业示范园日前成立。该示范园包括施耐德电气（中国）软件研发中心、电子行业科创中心、新一代环保气体中压设备生产线以及相关产业配套建设。其中，软件研发中心和电子行业科创中心都是首次落户中国。

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出加快数字化发展，建设数字中国。作为全球能源管理和自动化领域的数字化转型专家，施耐德电气不仅对中国市场充满信心，更看好中国数字经济发展前景。“施耐德电气在中国一直致力于推动产业数字化转型。此次成立数字产业示范园，集研发创新、智能制造、技术服务为一体，并将携手合作伙伴共同打造数字产业集群，为中国数字经济建设添砖加瓦。”

不仅有高端的创新、研发中心，不少跨国公司还在地区总部上发力。5月底，博西家用电器集团中国新总部大楼在江苏南京正式启用。“伴随博西家电中国新总部大楼的全面启用，我们将携手合作伙伴和全体员工一起，不断助力当地经济及中国家电行业的蓬勃发展。”博西家用电器集团大中华区总裁唐善达表示，“我们会持续加大在华投资，尤其是在人才方面，计划建立全方位的人才库，包括研发、大数据、数字化转型等方面。同时，我们投资新建了洗衣机和干衣机工厂。”

(责编：郝江震、岳弘彬)