杨 宁 李旖妃

五月三十日，国务委员兼外长王毅在贵阳同爱尔兰外交与国防部长科文尼举行会谈。

来源：外交部网站

应国务委员兼外长王毅邀请，波兰外长拉乌、塞尔维亚外长塞拉科维奇、爱尔兰外交与国防部长科文尼、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多于5月29日至31日对中国进行访问。

这是今年中方同欧洲国家外长首次面对面会晤，也是中欧之间面对新形势、新挑战的一次战略沟通。王毅同四国外长进行了深入、坦诚交流，达成了广泛共识。

应国务委员兼外长王毅邀请，波兰外长拉乌、塞尔维亚外长塞拉科维奇、爱尔兰外交与国防部长科文尼、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多于5月29日至31日对中国进行访问。

这是今年中方同欧洲国家外长首次面对面会晤，也是中欧之间面对新形势、新挑战的一次战略沟通。王毅同四国外长进行了深入、坦诚交流，达成了广泛共识。

坦诚对话 硕果累累

此次四国外长访华，为中方同四国的双边关系深入发展带来新的历史机遇，也将对中欧关系起到示范和积极推动作用。梳理中方同四国友好往来的历程可以发现，双方在政治、经济和文化领域均有着深入广泛的合作，推进政治互信、经济互通和文化交流也成为国家交往中强调的重点。

在会晤中，中方与四国表示，将继续营造和平稳定的外部环境，在经贸、数字经济、医疗卫生、科技创新、教育、文旅、体育、青年等领域加强合作，扩大共识，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出贡献。

南开大学周恩来政府管理学院黄海涛副教授在接受本报采访时说：“在此次访华达成的共识中，我印象比较深刻的是中欧全面投资协定得到了各国的共同肯定，特别是波兰外长拉乌表示，中欧全面投资协定是对双方都有利的最佳选择，波兰愿为欧中关系的健康发展作出积极努力。爱尔兰也指出，欧中签署全面投资协定符合双方利益，爱方对中方投资持欢迎和开放态度。这是各方在此次会晤中取得的重大成果，释放了积极有利的信号。”

四国对中欧全面投资协定的肯定态度反映了欧洲对华政策的多样性。“前欧共体国家和新加入欧盟的国家，由于自身经济发展水平的差异，在对外政策上很难保持一致，并非铁板一块。四国外长在关键时间点访华，这种行为本身就是想打破目前中欧关系僵局的信号。”黄海涛说。

中国人民大学国际关系学院金灿荣教授也指出：“后疫情时代，欧洲一些国家想管控分歧，求同存异，与中国继续合作，共享发展。”中国同欧洲的合作符合各方共同利益，不会因个别事件受到影响，加强对华合作仍是欧洲各国的普遍愿望。

增进了解 推进合作

波兰、塞尔维亚、爱尔兰、匈牙利都是中国在欧洲的重要合作伙伴，与中国的关系经受住了国际风云变幻的考验，始终保持健康平稳发展。中方与四国在贵阳深入沟通，具有重要的现实意义。

黄海涛认为：“发展中国与四国的双边关系对各方都是有利的，我们在经济上具有很强的互补性。特别是在抗疫的关键时刻，四国需要中国的援助和支持。这对于欧洲破除疫情困扰、恢复国内经济、解决内部问题具有正面影响。中欧是利益交融的命运共同体，我们可以利用自己的优势与经济互补性，突破僵局，推动中欧关系进一步发展。”

塞尔维亚、匈牙利是欧洲率先批准并使用中国疫苗的国家，这是一种很强的战略信号，体现出对中国的高度信任。2021年1月16日，载有中国国药集团新冠疫苗的飞机降落在塞尔维亚贝尔格莱德机场，塞尔维亚总统武契奇亲自带领众多官员在机场举行最高级别的欢迎仪式。

今年1月，匈牙利宣布，该国药监局已经正式批准使用中国国药新冠灭活疫苗。在此次访华期间，匈牙利外长西雅尔多同王毅会晤后宣布，将在匈牙利国内生产中国国药疫苗。“双方再次以行动证明彼此是值得信赖的好伙伴，是在对方有困难及时伸出援手的好朋友。”王毅回应说。

这次访华的会面地点选在贵阳也颇有深意。据金灿荣介绍，2010年9月1日，首次升级后的中欧战略对话就在贵阳举行，国务委员戴秉国和来访的欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席凯瑟琳·阿什顿共同出席对话。

十余年后，贵阳以我国西部数据中心的新身份再次迎来了从欧洲远道而来的朋友。2021年5月26日，以“数智变·物致新”为年度主题的2021中国国际大数据产业博览会在贵阳开幕。“各国的朋友们可以在贵阳深刻感受到中国西部地区的经济发展情况，也有利于加强数字经济等新兴产业的合作。”金灿荣说。

保持定力 携手前进

此次访华的四国中，波兰、塞尔维亚、匈牙利都是中国—中东欧国家合作机制的成员，该机制是中国推动“一带一路”建设的重要平台。中方与四国就中欧关系、中国—中东欧国家合作进行了深入探讨。

据报道，波兰外长拉乌表示，波兰奉行独立自主的外交政策，理解并尊重中方的正当权益，愿为中国—中东欧国家合作作出积极努力；中塞两国外长达成的六点共识强调，“继续支持中国—中东欧国家合作机制的发展壮大，加强国际地区事务协作”；中匈外长商定的“四个目标”中，也包括“共同推动中国—中东欧国家合作强基固本，提质增效”。爱尔兰高度重视与中国的务实合作，希望成为中国企业进入欧洲的门户。

此次访华将为中国与中东欧国家关系发展注入新动能，中国—中东欧国家合作机制也将继续成为深化中欧全面战略伙伴关系的重要引擎。黄海涛表示：“中东欧国家大多属于新兴经济体，和中国合作的需求较大，特别是在基础设施建设方面，这正是‘一带一路’建设的主要发力方向。中国与中东欧合作的潜力巨大，符合各方共同利益。”

中欧关系及中东欧关系健康发展的前提是正确的相互认知。金灿荣指出：“中国以真诚友好的态度，在战略上重视同欧洲的往来。我们维护自己的正当利益，推动双方的友好合作，多层次维护中欧关系。”

“欧洲积极发展同中国的关系是一个正确的选择，欧洲的大部分领导人在对华问题上保持独立自主的态度。虽然会遇到挑战，比如受到美国的压力和国内选民情绪的影响，但是理性的领导人会着眼大局，克服障碍，稳扎稳打。”黄海涛说。

历史总是在跌宕起伏的过程中前进，保持定力，则行稳致远。中欧有着广泛共同利益，合作前景广阔。

(责编：郝江震、岳弘彬)