本报记者 李晓宏

巴以局势骤然紧张并爆发冲突、非洲疫苗短缺迫在眉睫……面对错综复杂的国际形势和此起彼伏的地区热点问题，中国作为安理会5月轮值主席，迎难而上，以负责任、建设性的态度，认真履职，推动安理会奋力前行。

31场安理会会议紧锣密鼓举行，平均每天一场，其中3场是外长级的高级别会议；15项共识达成通过，平均每2天一次集体发声。安理会年度工作报告、4份决议、2份主席声明、6份主席新闻谈话、2份简短媒体评论，凝聚着携手各国迎战危机的中国智慧。

“这份答卷始终贯穿了一条红线，就是维护和践行真正的多边主义。”中国常驻联合国代表张军说，“这是习近平主席构建人类命运共同体理念和中国特色大国外交理念的具体实践。”

“坚持多边主义”成为最大公约数

根据中方倡议，5月7日，安理会举行了“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议。15位安理会成员外长或副外长出席，出席级别之高创疫情以来安理会纪录，表明安理会成员对维护多边主义的高度重视。

各方在发言中都重申了坚持多边主义、捍卫《联合国宪章》宗旨和原则、支持联合国在国际事务中发挥更大作用，明确了真正多边主义的正确方向。这是与会各方意见的最大公约数，也是这次会议达成的最大共识。

面对世纪疫情带来的冲击，全球团结抗疫成为当务之急。根据中方倡议，安理会5月19日举行“推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议，既化解疫情冲击的“眼前之急”，又通过增强发展的可持续性谋得“长远之功”。会上，国务委员王毅代表中方同非洲国家共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，得到广泛响应，特别是非洲国家踊跃参与。许多国家在发言中表示，将继续积极支持非洲抗疫，特别是帮助非洲平等获得疫苗，早日战胜疫情。“我们特别感谢中国帮助非洲应对艰难发挥的独特作用。”埃塞俄比亚常驻联合国代表塞拉西说。

推动政治解决巴以冲突和争端

进入5月，安理会议程上的热点问题尚待推进，危机事件突如其来。绵延70多年的巴以冲突，时隔7年后再次成为世界焦点。

在国际和平与安全的舞台上，聚光灯紧紧追随中国的身影，因为安理会主席的角色，更因为责任与担当。

——在冲突最激烈的关键时刻，国务委员兼外长王毅主持安理会紧急公开会，强调立即停火止暴、开展人道援助、加大国际支持、推进“两国方案”，在国际上产生强烈反响。安理会绝大多数成员都主张立即停火，推动公正解决巴勒斯坦问题，为推动局势缓和发挥了重要作用。

——巴以停火后，在中方全力推动和各方共同努力下，安理会发表主席新闻谈话，呼吁有关各方全面遵守停火协议，这是2014年以来安理会关于巴以问题的第一份主席新闻谈话，体现了大国砥柱中流的坚韧勇气。

“中国对解决巴以冲突升级做出的贡献，展现了其在多边议题上的强大领导力。”突尼斯常驻联合国代表拉德布说。

强内功带来新气象

近年来，世界面临的安全威胁更加多元，比如传统和非传统安全因素对维和人员安全的威胁、新兴科技对国际安全领域的潜在风险等。

应对新问题新挑战，下先手棋，需要强化内功。根据中方倡议，安理会举办两场会议：“增进维和人员安全”公开辩论会、“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议，以加强联合国能力建设和机制建设。

中国还推动各方关注武装冲突中保护平民的问题，推进联合国秘书长选举有关工作，组织安理会成员同秘书长候选人举行非正式对话会等。

前进的道路，总是越过一岭又一峰。今年是中国共产党成立100周年，也是新中国恢复联合国合法席位50周年。历史交汇点，亦是历史新起点。秉持人类命运共同体理念，坚持真正多边主义、走团结合作之路，在支持真正多边主义携手各国为解决全球性问题上，中国将继续书写答卷。

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