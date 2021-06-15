各成员国将继续弘扬“上海精神”，增进团结互信，深化各领域合作，以集体之力、团结之力、合作之力，不断开拓上合组织发展新局面

2001年6月15日，上海合作组织在黄浦江畔成立，这一天因此载入史册。20年来，上合组织走过不平凡的发展历程，成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。成员国遵循“上海精神”，加强政治、经济、安全、人文等领域合作，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。中国是上合组织重要创始成员国，为推动上合组织发展作出重要贡献。

20年来，上合组织始终致力于共谋稳定、共促发展。从初创、成长到发展，从共同打击“三股势力”到开展全方位合作，上合组织成员国构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。如今，上合组织成员国经济总量接近20万亿美元，比成立之初扩大了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增长了100倍，是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，也是促进世界和平与发展不可忽视的重要力量。国际社会普遍认为，上合组织影响力日益扩大，正在对世界产生深刻影响。

20年来，上合组织创造性地提出并始终践行互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。“上海精神”具有超越时代和地域的生命力和价值。在新冠肺炎疫情与世界百年变局叠加共振背景下，上合组织成员国坚定弘扬“上海精神”，相互支持抗击疫情，积极推进各领域合作，为本组织稳定发展、全球抗疫和多边合作注入了正能量。当前，国际形势复杂多变，单边主义、保护主义抬头，热点问题此起彼伏，安全威胁依然严峻，国际社会期待上合组织继续为应对全球挑战、完善全球治理贡献“上合智慧”，为维护和践行多边主义、捍卫国际公平正义贡献“上合力量”。

20年来，中国始终致力于推动上合组织发展，为促进地区安全稳定、各国发展繁荣作出不懈努力。2013年以来，习近平主席连续8年出席上合组织峰会，呼吁并推动各方携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，提出一系列重要合作倡议，各方积极回应。“确立构建人类命运共同体的共同理念”正式写入青岛宣言，成为上合组织成员国的共同愿景；共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，为地区发展创造重要机遇。2020年，习近平主席首次在上合组织框架内提出构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”的重大倡议。习近平主席的倡议丰富和发展了“上海精神”的内涵，为后疫情时代的上合组织发展传递了信心，指明了方向。

站在新的历史起点，承载各方重托，上合组织肩负新的时代重任。各成员国将继续弘扬“上海精神”，增进团结互信，深化各领域合作，以集体之力、团结之力、合作之力，不断开拓上合组织发展新局面。中国将继续同各方一道，朝着构建更加紧密的上合组织命运共同体的方向不断努力，为建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)