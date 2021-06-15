图①：太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺。

图②：孟加拉国和平理事会秘书长夸西姆。

图③：巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心负责人卡瓦略。

图④：尼中友好论坛主席高亮。

新疆奇台县吉布库镇涨坝村通过发展乡村旅游帮助农民走上致富路。

人民视觉

以人民为中心的发展思想，与时俱进的理论品格，自我革命的政治勇气，因地制宜的精准扶贫方略……在许多国际人士眼中，从理念到行动，从经验到制度，百年来，中国共产党的这些“成功密码”不仅造福中国人民，也给世界带来深刻启示

太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺——

理论联系实际，顺应时代潮流发展

本报记者 刘玲玲

“中国共产党始终以人民的福祉为目标，在摆脱贫困、奔向富裕的道路上坚持不让一个人掉队，这是区别于很多政党的显著特征之一。”太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺近日在接受本报记者采访时表示，“这种维护人民根本利益的工作原则和方向，使中国共产党获得了广大人民的支持，这也是中国共产党创造历史奇迹的不竭动力。”

“现在的中国跟几十年前我见到的中国完全不一样了。”奥蒂诺1987年第一次来中国，当时的情景还历历在目：“我在北京读书的时候，还使用粮票购买生活用品，街上都是自行车。如今城市高楼林立、车水马龙，人们的精神风貌积极向上、充满活力。”在随后的10多年里，他曾赴北京、天津、广东、云南等地求学和工作，亲眼见证了中国的发展，也对中国共产党的执政理念有着自己的观察和体会。

奥蒂诺盛赞中国的脱贫成就，认为中国共产党充分兑现了庄严承诺。他说，改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国数亿贫困人口摆脱贫困，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，这是对整个人类社会发展进步的一项重大贡献。“特别是中国在基础设施建设领域取得的成就，无论是铁路还是港口，其现代化程度令我印象深刻。这不仅切实提升了人们的生活质量，也为畅通贸易渠道搭建了桥梁。中国在科技、教育、新兴领域也取得了惊人的进步。比如，中国是世界第二大研发投入国、最大的留学生生源国、拥有最庞大的互联网用户群体等，这些成就举世瞩目。”奥蒂诺说。

奥蒂诺兴奋地同记者回忆起2019年参加庆祝中华人民共和国成立70周年大会的场景：“当时我就在彩车上，现场感受到人们喜悦和自豪的心情，感受到中国人民对党和国家的热爱和支持，我十分激动。”在他看来，中国共产党切切实实为人民做实事、做好事，因此能拥有最广泛的支持、最稳固的民意基础。“中国人民对中国共产党的信心在大量国际研究中都得到了体现。哈佛大学的一份研究报告显示，在中国共产党领导下，中国人民对中国政府的支持率和满意度超过93%。”奥蒂诺说。

奥蒂诺认为，中国共产党吸纳了中国的许多优秀人才，具有严密的组织体系和纪律观念，很多干部都经历过基层锻炼，了解最广大人民的需求，这种组织优势是西方国家政党无可比拟的。中国共产党还拥有自我革新的品格。“在我看来，这是中国共产党最强大的能力之一。事实上，中国共产党自成立以来，对中国的国情和国际形势与时俱进地进行科学评估，在重要的历史关口调整自己的政策和战略，并坚持理论联系实际，顺应时代潮流发展。”奥蒂诺说，与时俱进是中国共产党的一大优势，使其能够以正确的、恰当的方式应对问题挑战，适应各种变化，带领中国人民攻克难关。

奥蒂诺告诉记者，最近他正和同事们准备撰写一本关于中国社会制度和治理模式的书，探讨中国发展和治理经验。他特别提到了共建“一带一路”倡议：“我认为，中国作为世界经济发展的重要引擎，提出共建‘一带一路’推动了沿线国家和地区间的直接合作，为未来世界的发展和繁荣提供了新机遇。这是伟大的、富有雄心的项目，更是中国为全人类的幸福和利益而作出的贡献。”

孟加拉国和平理事会秘书长夸西姆——

以实际行动展现社会主义制度的优越性

本报记者 胡博峰

“中国共产党务实、灵活地将马克思主义与本国国情相结合，走出了一条独特的发展之路。”孟加拉国和平理事会秘书长夸西姆在接受本报记者采访时如是说。

夸西姆年近八旬，年轻时曾是本国共产党地下组织成员。夸西姆说，1840年鸦片战争以来，为救亡图存，中国人民进行了不屈不挠的斗争。“在长期的探索中，中国尝试了不同的政治体制和发展道路，历史已经证明，中国的民族独立和国家富强只有在中国共产党的领导下才得以实现。”

夸西姆多次访问中国。“每次中国之行都有不同的收获，我亲眼见证了中国改革开放以来的快速发展，对中国共产党治国理政的伟大成就感到由衷钦佩。”夸西姆到访过北京、上海、大连、武汉等很多城市，“宽阔的街道、闪耀的华灯、热情的人们……中国社会主义的发展欣欣向荣”。

“从打赢脱贫攻坚战到成功抗击疫情，中国共产党领导人民以实际行动展现了社会主义制度的优越性。”夸西姆表示，中国历史性地解决了困扰几千年的绝对贫困问题，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，“中国共产党领导下的中国，凭借其社会主义制度集中力量办大事的优势和全国人民团结奋斗的精神，创造了人类发展史上的奇迹。”夸西姆表示，中国在完成本国脱贫目标的同时，还通过参加联合国“消除贫困联盟”、设立南南合作援助基金等推动国际发展合作，“为解决全球发展问题作出贡献”。

“面对疫情的冲击，中国坚持人民至上、生命至上，所采取的快速有效的应对举措让世界惊叹。”夸西姆认为，“中国取得的这些伟大成就来之不易，中国共产党的领导以及全国人民上下一心的宝贵精神发挥了最关键作用。”

夸西姆向记者展示了他阅读并做满笔记的《习近平谈治国理政》一书，“我反复阅读这本书，从中汲取了很多哲理和智慧，特别是创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念和构建人类命运共同体的重要思想。”

“百年来，中国共产党因坚守初心和使命赢得人民的拥护和支持，也因坚持自我革命而充满生机活力。”夸西姆表示，“在中国共产党建党百年之际，祝愿在中国共产党领导下，中国取得更加辉煌的成就，为人类发展贡献更多智慧和力量。”

巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心负责人卡瓦略——

倾听群众心声，增进人民福祉

本报记者 张远南

“作为执政党，中国共产党带领中国人民交出的答卷令人信服。”近日，巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略在接受本报记者采访时表示，中国共产党各项工作出发点始终是人民，以实现、维护和发展好人民的利益为己任，“这是中国共产党取得成功的重要因素”。

卡瓦略曾在中国参加访问项目，一边学习汉语，一边积极接触中国历史文化，深入了解中国经济社会发展。“了解中国共产党的历史才能真正读懂中国。”在上海访问期间，卡瓦略参观了位于兴业路76号的中共一大会址纪念馆。“中国共产党在内忧外患中诞生，在与强敌的不断抗争中发展壮大，克服了难以想象的重重挑战，带领中国人民获得民族独立，一直为民族复兴而奋斗。”卡瓦略仔细观看了纪念馆里一张张图片和文字介绍，感叹于中国共产党强大的生命力，“从建党之初只有几十名党员，到如今成为拥有9100多万党员的世界第一大党，这是极不平凡的征程”。

在卡瓦略看来，中国共产党成功引领国家经济稳步前进，各方面发展充满活力，注重创新是其中的秘诀之一。2018年，改革开放40周年之际，卡瓦略曾访问广东。深圳、珠海等地的蓬勃发展，雄伟的港珠澳大桥等中国工程名片享誉世界……“短短几十年间，中国走过了许多发达国家几百年时间走过的路，发生了翻天覆地的变化，向世界展现中国道路的独特魅力。”卡瓦略说，无论是移动支付、共享经济等新业态的快速发展，还是高速铁路等基础设施的全面升级，都直观地反映出中国共产党的治理效能，激发了社会的创新活力。

“从严治党是中国共产党保持旺盛生命力的重要法宝。”卡瓦略认为，党的十八大以来，随着全面从严治党不断走向制度化、法治化，打击腐败、党内监督得到强化，有效巩固了中国共产党的执政基础。

“举世瞩目的减贫成就，反映出中国共产党执政为民的价值追求。”卡瓦略说，中国共产党高度重视扶贫工作，将发展与减贫紧密联系起来，取得了脱贫攻坚战的全面胜利。

卡瓦略还特别提到了近年来中国各地推进“厕所革命”的例子，他说：“如果你生活在中国，留意观察，就会切身感受到中国共产党善于倾听群众心声，政策的出发点是为了增进人民福祉。”

“在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国政府坚持人民至上、生命至上的理念，广受赞誉。”卡瓦略总结道，中国共产党百年发展历程中，为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心从未改变。

尼中友好论坛主席高亮——

在促进全球共同发展中实现自己的发展

本报记者 程是颉

“中国共产党是心系人民的政党。”尼泊尔尼中友好论坛主席高亮曾多次到访中国，经济社会发展的活力，人们脸上自信的笑容，给他留下深刻印象。

高亮曾多次前往西藏，每一次去西藏都能看到新的变化。高亮说，今年是西藏和平解放70周年。70年来，在中国共产党领导下，西藏基础设施建设不断完善，社会保障水平持续提升，人们的获得感、幸福感、安全感显著增强。

让高亮赞赏的是，西藏许多特有的经济资源得到有效保护和开发，真正做到了因地制宜、精准扶贫。西藏芒康县纳西民族乡古盐田就是一个缩影。数千年来，这里的人们世代以制盐为生，几百户人家在盐田辛苦劳作。高亮记得，第一次来这里时，层层叠叠、错落有致的盐田让他十分震撼，但同时，他也感受到人们的生活十分艰苦。

近年来，为帮助村民脱贫致富，当地政府经过充分调研论证，决定将这里规划为旅游景区，同时对传统制盐手工艺进行保护开发。现在，这个滇藏线上的小乡村已变成了游客争相“打卡”的景点，人们把这里的盐田称作是“大自然最美的眼影盘”。高亮再去的时候，曾经相识的盐户阿妈已是网红民宿旅社的经营者，原本在外地打工的几个孩子也纷纷回来帮她打理生意。“如今，阿妈的脸上总是挂着笑容。”高亮说，自己打心眼儿里为她感到高兴。

“西藏是个美丽富饶的地方，这里有丰富的旅游资源和物产资源，最需要的是人才。”高亮说，一批批来自中国各地的援藏党员干部们，带来了经验、眼界和市场，为西藏发展补足了短板。“他们为西藏的发展做出了实实在在的努力。”

高亮对中国脱贫攻坚格外关注。今年2月，习近平主席宣布中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。高亮为此感到振奋：“中国脱贫成就是对世界发展的巨大贡献，尼泊尔和许多发展中国家一样，都在努力学习中国经验，为人民创造更好的生活。”

高亮在中国留学多年，取得了经济学博士学位，研究方向是中国的对外开放政策和“一带一路”倡议，对中国的发展理念有着深入理解。“当一些国家鼓吹封闭自守，经济全球化遭遇逆流时，中国共产党带领中国人民坚定地站在支持全球化发展的一边。习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式发表主旨演讲，为世界经济和全球化发展提供信心和指引，举办中国国际进口博览会，以实际行动扩大对外开放，这些都表明中国致力于在促进全球共同发展中实现自己的发展。”他说。

2015年，尼泊尔发生里氏8.1级地震，中国紧急驰援。高亮清楚地记得，中国派出的救援队是第一支抵达尼泊尔的国际重型救援队，为协助尼泊尔开展搜救工作发挥了重要作用。抗击新冠肺炎疫情中，中国向尼泊尔捐赠了大量医疗防疫物资，保障尼泊尔防疫工作的顺利进展。今年3月，中国开始向尼泊尔提供新冠疫苗援助，以促进尼泊尔旅游等产业尽快回归正轨。“中国共产党不仅为中国人民谋幸福，同时也心系世界各国人民的发展。”高亮说，在建党百年的新起点上，期待中国共产党带领中国人民取得更大进步，为人类创造更美好的未来。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 18 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)