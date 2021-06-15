对于借疫情搞政治作秀、干涉中国内政的做法，中国政府坚决不会接受，中国人民坚决不会答应

新冠肺炎疫情发生以来，美国一些政客频频打“台湾牌”，借疫情干涉中国内政。近期，先是美国3名联邦参议员窜访台湾，声称将赠台75万剂新冠疫苗，后有美国联邦参议员公然表示将召开听证会讨论“强化美台关系”，呼吁美国政府尽快给台湾提供疫苗，并准备好回应台湾额外需求。美国一些政客表演得很卖力，但世人看得十分清楚，这些不过是美台勾连“假防疫、真挑衅”的政治算计，挑衅两岸关系，破坏台海和平。

台湾地区疫情防控形势严峻，新冠肺炎死亡率远超全球均值，民众生命健康安全受到严重威胁，尽快控制住疫情是当务之急。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，一直明确表示愿尽最大努力帮助台湾同胞尽快渡过难关，愿向广大台湾同胞提供被世界卫生组织纳入全球“紧急使用清单”的大陆疫苗。台湾地区超过八成民众愿意接种大陆疫苗，期盼尽快进口大陆疫苗。然而，民进党当局罔顾民意，执迷于对疫苗问题进行政治操作，在编造种种借口阻挠台湾同胞用上大陆疫苗的同时，勾连美国一些政客搞“假防疫、真挑衅”的把戏，这是对台湾同胞生命健康安危的漠视。

美方向台湾提供疫苗是幌子，干涉中国内政才是真实目的。美国政府表示要对外提供疫苗，但世界只听见其喊口号，难得见到其疫苗。近期，有人为美国政府“出点子”，将疫苗资源用在“关键地区”，以谋求战略效果最大化。正是出于这样的目的，美国一些政客开始上心为台湾送疫苗。且不说美国提供的疫苗远水难解近渴，即使75万剂疫苗到了，相对于台湾2300万人口也只是杯水车薪。美方高调炒作少得可怜且踪影全无的所谓帮助，政治企图昭然若揭。

对于借疫情搞政治作秀、干涉中国内政的做法，中国政府坚决不会接受，中国人民坚决不会答应。过去一年多来，美国屡屡借疫情挑战一个中国原则——美国卫生部门高官窜访台湾，炒作所谓“台湾参加世界卫生大会”，高调宣布给台湾送疫苗。然而，美台勾连“假防疫、真挑衅”的阴谋不可能得逞。不久前，第七十四届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程，充分说明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

美国一些政客将台湾问题视为加大对华施压的砝码，是在玩火，明显低估了中国维护国家主权和领土完整的决心和意志。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础和不可逾越的红线。美方必须明白，中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间，中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。

美方既然表示奉行一个中国政策，遵守中美三个联合公报，就应该把表态落到实处，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，慎重处理台湾问题，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)