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希腊重启旅游业

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年06月15日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　希腊近日重启旅游业，允许欧盟各成员国、中国、俄罗斯、美国等53个国家和地区的游客有条件入境，不少希腊人也飞往全国各地开启假期。

　　自5月以来，希腊全国的博物馆重新开放，邮轮也重新起航。德国途易旅游集团高管埃贝尔表示：“今年夏天到希腊旅游的人数有望较去年翻一番，恢复至2019年的75%。”

　　旅游业是希腊重要经济支柱，占国内生产总值20%以上。希腊旅游联合会研究所的数据显示，受疫情冲击，2020年希腊旅游业收入为42.8亿欧元，远低于2019年的180亿欧元。希腊去年仅接待740万名游客，较2019年减少76.5%。为重振旅游业，希腊政府积极鼓励民众接种新冠疫苗。政府规定，已接种人员只需出示接种证明，便可不受限制地出入餐厅、酒吧、电影院或乘坐飞机、渡轮；尚未接种的人仍需接受核酸检测并获取证明。

　　希腊旅游部部长塞奥哈里斯表示，旅游业重新开放后，希腊将采取多种措施，确保游客和相关从业者的安全，包括要求游客出示疫苗接种或核酸检测阴性证明，在边境和机场设立检测系统，安排专门酒店以隔离确诊或疑似感染的游客，优先为旅游业一线从业者接种疫苗等。

　　希腊还通过简化通行证检查流程，避免机场或边境口岸出现拥堵。6月1日起，欧盟“数字绿色证书”在7个国家率先投入使用，预计将于7月1日在欧盟全面生效，这为欧盟成员国民众跨境流动带来便利。

　　目前，希腊正在多个岛屿推广疫苗接种，数十个岛屿已实现成年居民接种全覆盖。塞奥哈里斯表示，随着疫苗接种的推进和新冠病毒快速检测方法的应用，游客将拥有更加安全的旅行环境。

　　在解封计划稳步进行的同时，希腊总理米佐塔基斯提醒人们时刻注意防疫安全。“疫情仍未散去，民众仍需提高警惕，遵守防疫措施。”

　　（本报罗马6月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月15日 17 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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