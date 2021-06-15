据新华社北京6月14日电 综合新华社驻外记者报道：七国集团峰会13日在英国西南部康沃尔郡闭幕。峰会期间，多国媒体和人士认为会议“不达标”，并质疑七国集团在应对新冠肺炎疫情、气候变化等领域作出的“承诺”。

英国影子内阁外交大臣丽萨·南迪说：“无论从哪方面看，本次峰会都是不达标的。没有拿出一个清晰的计划来实现2022年底前让全球接种疫苗的目标，也没有作出雄心勃勃的承诺来引领世界走上气候安全之路。”

英国前首相布朗在接受英国天空新闻频道采访时说，本次峰会将作为“一次道义上的失败”被载入史册。“世界需要110亿剂疫苗，我们只拿出一个涉及10亿剂疫苗的计划。”

德新社报道说，儿童慈善组织世界宣明会人士指出，七国集团疫苗捐助承诺的实际情况“没有听起来那么美好”，目的之一是希望转移人们的注意力，掩盖其反对放开疫苗专利的态度。

非政府组织“壹组织”代理首席执行官汤姆·哈特说，七国集团的想法和行动未能匹配当前应对疫情的迫切性。此次“无法鼓舞人心的”峰会带来的结果是疫情被延长，不仅是在全世界，而且也在七国集团本身。

西班牙《起义报》网站刊文指出，七国集团领导人并未同意豁免新冠疫苗知识产权以解决疫苗供应短缺问题。在应对气候变化方面，这些国家不打算减少对化石燃料行业的补贴，获得大量补贴的私营石油企业享受着开采石油的利润。

日本东洋学园大学教授朱建荣说，此次七国集团峰会可谓雷声大雨点小，口气大成果少。西方国家历来在援助发展中国家方面口惠而实不至。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，以全球视角来看，七国集团是一个旧时代的集团，这几个国家无法代表人们解决全球问题。

（参与记者：许凤、姜俏梅、荆晶、岳东兴、白旭、张远、徐永春、刘品然、郭丹、陈占杰）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 17 版）

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