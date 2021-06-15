本报记者 谢佳宁 刘旭霞

据《墨西哥先驱报》日前报道，墨西哥正遭遇30年来最严重的干旱。目前，墨西哥210个大型水库中只有两个处于满容状态，首都墨西哥城主要水库蓄水量已不足一半。由于水供应不足，墨西哥城已减少水库流量，部分自来水供应中断。

墨西哥气候相对干燥，超过50%的国土常年处于不同程度的干旱状态，年平均降雨量远低于世界平均水平。分析认为，农业灌溉设施落后也是墨西哥经常出现干旱的重要原因之一。墨西哥农业灌溉用水占国家整体用水比例约为76%，很多地区还在用井水对农田进行灌溉。农业用水效率低下导致墨西哥超过40%的水资源被浪费。与此同时，气候变化导致降水进一步减少，植被破坏使土壤蓄水能力减弱，城市化进程加快导致用水量猛增等因素，也都加剧了墨西哥的水危机。

早在1989年，墨西哥就成立了国家水务委员会，着眼应对干旱和用水问题。从2013年起，墨西哥指定国家水务委员会为应对干旱问题的总协调员，并下设秘书处。国家水务委员会汇集了来自12个部委的代表和相关大学与研究机构的专家，从宏观层面入手，监测干旱事件、发出预警，提出详细的预防和缓解方案、向受影响地区提供救济和保障家庭用水供应以及协调加速获取有关自然灾害资金等。国家水务委员会主任西斯内罗斯表示，2020年该机构总计开展了8次行动，为2600名农户和3万公顷农田提供了供水服务。

此外，国家水务委员会还制定了区域水资源计划，提供了更具体的应对干旱政策建议，包括投资新的水利基础设施（水坝、水井和输水工程）、建设更高效的农业灌溉用水系统、将水罐车紧急提供给家庭用户和农场主等。

气象部门表示，随着拉尼娜现象的减弱和6月雨季的到来，墨西哥干旱形势有望得到一定缓解。分析认为，要想根本性解决干旱危机，墨西哥还需强化相关预防性措施，加大科研投入力度。相关部门需进行更深入的调查，就如何有效提高水资源利用率等问题出台可行的政策。

（本报北京、墨西哥城6月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 17 版）

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