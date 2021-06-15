本报驻美国记者 吴乐珺

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近期，多个国际组织和机构上调了世界经济增长预期。专家建议，为促进世界经济稳定复苏，各方应采取行动，削减贸易成本，维护全球供应链稳定畅通。

世界银行日前发布最新一期《全球经济展望》报告，认为得益于主要经济体的强劲反弹，2021年全球经济预计将增长5.6%。但全球复苏依然不均衡，各国需要加强政策协调。

全球经济恢复进程加快

世行在《全球经济展望》报告中预计今年全球经济将增长5.6%，比修订后的1月预估值上调1.5个百分点，这将是80年来全球在经济衰退后的最快增速。

报告预计，发达经济体今年将增长5.4%。其中，美国和欧元区经济预计将分别增长6.8%和4.2%。在需求上升和大宗商品涨价支撑下，新兴市场和发展中经济体今年将整体增长6%。考虑到新冠疫苗接种进展不一以及疫情对脆弱群体冲击较大等因素，预计低收入经济体今年将仅增长2.9%，凸显全球经济复苏极不均衡。

报告还认为，截至今年年底，全球经济产出仍将比疫情前的预测低2%左右。此外，约2/3新兴市场和发展中经济体的人均收入损失在2022年之前将难以恢复，其2022年产出将比疫情前的预测低4.1%。

世界银行行长戴维·马尔帕斯指出：“虽然出现令人欢迎的全球复苏迹象，但疫情继续给发展中国家的民众带来贫困和不平等。部分新兴市场和发展中国家将继续艰难应对疫情及其影响，国际社会应进一步加大对脆弱国家的支持。”

报告还注意到了伴随经济复苏而出现的全球通胀反弹。世界银行负责公平增长、金融和机构事务的代理副行长兼预测局局长阿伊汗·高斯表示，全球通胀上升可能会使新兴市场和发展中经济体未来几个月的政策选择面临挑战，因为部分经济体仍依赖扩张性支持措施来确保持续复苏。

各方强调反对贸易保护主义

近期，多个国际组织都上调了世界经济增长预期。分析认为，全球经济复苏进程加快，但各经济体恢复程度不同。尤其是在部分新兴市场和发展中经济体，疫情形势依然严峻，疫苗接种相对滞后，这将在一段时间内继续影响经济增长。

戴维·马尔帕斯表示：“在全球范围协调努力，对于加快疫苗分配和减债进程至关重要，特别是针对低收入国家。”他强调，扩大疫苗的部署和分发是经济复苏的先决条件。这需要克服在疫苗采购和分发方面的阻碍，包括将部分发达经济体过剩的疫苗供应转移到已经有交付方案的发展中国家。此外，还需要扩大疫苗生产，取消对疫苗投入的贸易限制等。

经济发展与合作组织此前预计，今明两年全球经济增速将分别达到5.8%和4.4%，比3月的预测值高出0.2和0.4个百分点。该组织表示，调高经济预测的原因是疫苗接种加快以及主要经济体实施大规模经济刺激政策。同时，疫苗的不公平分配将对全球经济恢复造成不利影响。

联合国贸易和发展会议指出，全球贸易前景在很大程度上取决于减少疫情相关限制措施、遏制贸易保护主义、支持性的宏观经济和财政政策等因素。本月初，亚太经合组织成员贸易部长会议发表声明称，将采取贸易便利化措施，促进疫苗和相关产品跨境流动，以抗击疫情和促进经济复苏。此外，各成员贸易部长同意加快实施世界贸易组织贸易便利化协定。

世行报告分析了如何通过增加贸易促进新兴市场和发展中经济体的复苏。世行建议通过简化贸易流程和通关要求，改善运输基础设施和治理，鼓励加强信息共享，加强国内物流、零售和批发贸易的竞争，降低贸易成本，推动贸易发展。

国际货币基金组织近期发布了一份有关“贸易与包容性增长”的研究报告，认为贸易会促进包容性增长，提高生产率，促进知识传播和创新等。报告认为，世贸组织在支撑开放包容的全球贸易体系方面发挥着关键作用，各国应采取更多措施来促进更具包容性的贸易。

“贸易和全球价值链一直是发展中经济体经济发展的重要引擎，使许多人摆脱了贫困。”世界银行负责公平增长和金融机构的副行长英德米特·吉尔表示，随着发展中经济体从疫情中复苏，削减贸易成本可以创造一个有利于重新参与全球供应链和重新促进贸易增长的环境。

欧洲政策研究中心研究员丹尼尔·格罗斯认为，贸易增长带来了更多机会，各国政府应坚决反对贸易保护主义。

中国将持续带动世界经济复苏

中国经济稳健复苏及对全球经济增长的贡献得到了世行的高度肯定。报告认为，2021年东亚和太平洋地区的复苏将最为强劲，这主要得益于中国的强劲增长。预计2021年中国对全球经济增长的贡献将超过1/4。

中国海关总署近日发布的统计数据显示，今年前5个月，中国贸易货物进出口总值14.76万亿元人民币，同比增长近三成，延续进出口稳中向好态势。其中，中国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均实现大幅增长。不少分析人士认为，中国对外贸易保持强劲势头，将持续带动世界经济恢复。

中国商务部数据显示，2021年前5个月，中国实际使用外资金额同比增长35.4%，较2019年同期增长30.3%。来华投资兴业的企业数量保持大幅增长。1至5月，中国新设立外商投资企业18497家，同比增长48.6%，较2019年同期增长12.4%。专家表示，中国吸收外资保持“涨”势，与去年同期低基数因素有一定关系，但中国经济持续回升加上不断扩大开放的政策，是增加外商对华投资信心的根本原因。

彭博社援引英富曼环球市场公司高级市场策略师乔纳森·卡夫纳的分析说，中国进出口将继续保持强劲势头。随着主要发达经济体重启经济，国际市场需求正逐步恢复。评级机构穆迪投资者服务公司最近发布的报告认为，自2021年初以来，中国经济的复苏势头更加强劲，复苏面不断扩大。“随着全球经济复苏，未来几个月中国出口增长将会进一步加速”，美国《福布斯》杂志分析称。

世行的报告指出，疫情在中国得到很好控制，经济复苏已从公共投资扩大到消费领域，预计明后两年中国经济将继续保持增长和弹性。

（本报华盛顿6月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)