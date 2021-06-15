本报驻南非记者 邹 松

科特迪瓦扎涅变电站日前实现合闸送电，标志着由中国机械工业集团有限公司、中国国家电网有限公司等中企承建的科特迪瓦电网发展和改造项目全面完工。自此，科特迪瓦500个村庄实现通电，又有8万个家庭被纳入供电服务范围，45万个家庭的用电质量得以改善。

科特迪瓦电网发展和改造项目是科特迪瓦能源领域最大的项目之一，也是中科两国政府合作的重大民生基础设施项目。项目除大幅提高科特迪瓦全国通电率、供电质量和供电安全，还有效提升了供电效率，减少线路损耗。

2016年底正式开工以来，项目为当地提供了大量就业岗位，培养了一批本地化的电力管理和技术人才。当地雇员艾米的家乡位于科特迪瓦西部的一个小村庄，用上电灯是他从小就有的愿望。得知电网项目开工时，艾米第一时间来到营地求职。这样的年轻人还有不少。“中国企业从万里之外来到这里帮我们修建电网，我们都希望能亲身参加项目建设，共同努力实现村里通电的梦想，让亲人们可以享受光明。”艾米说，很多参与电网发展和改造的科特迪瓦当地人，既是项目的贡献者，也是受益者。“在中企的技术培训下，我几年间便从普通工人干到技工，还当上了班组负责人。”

去年疫情防控期间，项目也迎来了调试验收的高峰期，面临送电投运和疫情防控双重任务。项目部全体员工自愿加班加点，积极推动项目调试、验收、送电等工作。最终，项目成功投运了16座变电站和1122公里线路，实现了生产防疫两不误。

项目部还积极参与项目工程所在地迪埃奎市的市政建设，捐助学校，受到当地民众欢迎和好评。疫情防控期间，项目部主动联系迪埃奎市政府，派出机械车辆帮助清运城市垃圾，有效缓解了市政环卫压力。迪埃奎省省长科内亚说：“我们发自内心感谢你们为科特迪瓦的电网建设和经济发展作出的贡献。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)