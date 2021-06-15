本报驻哈萨克斯坦记者 周翰博

近日，“历史奇迹——庆祝中国共产党建党100周年”圆桌会议在哈萨克斯坦首都努尔苏丹以线上方式举行。会议由中国驻哈萨克斯坦大使馆和哈萨克斯坦《实业报》联合举办，来自中国、哈萨克斯坦和俄罗斯的10多位专家学者相聚“云端”，共话中共百年辉煌历史与伟大成就。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在致辞中表示，中国共产党百年华诞是具有全球意义的重大事件。100年来，中国共产党从一个50多人的小党，发展壮大成为拥有9100多万党员的世界最大的马克思主义执政党，走过了一条光荣且不平凡的道路。“在后疫情时代，中哈两国将聚焦数字化、创新和绿色技术领域合作，让两国合作更好造福两国人民。”

与会嘉宾热烈祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党以人民为中心的执政理念和取得的辉煌成就。

“在担任上合组织秘书长期间，我曾在中国工作过3年，有机会目睹这个伟大国家的发展。中国经济社会发展和现代化建设的勃勃生机，给我留下了深刻印象。毫无疑问，中国共产党在这个过程中发挥了关键作用。”哈萨克斯坦外交部对外政策研究院院长、上合组织前秘书长努尔加利耶夫在会上表示，中国共产党带领中国人民创造了一系列举世瞩目的伟大成就。100年间，世界风云变幻，中国共产党始终坚持自己的政治理念。在中国共产党领导下，中国稳步发展成为全球第二大经济体，各项事业全面推进，特别是制造业和科技创新的巨大进步尤为引人注目。

俄罗斯人民友谊大学教授、东方学家塔夫罗夫斯基在会上发言指出，过去100年，中国共产党用实际行动践行了对人民的庄严承诺。未来，中国共产党必将继续取得一个又一个伟大胜利。

哈首任总统图书馆副馆长沙伊梅尔格诺夫表示，在中国共产党领导下，中国在经济、社会、民生等各个领域都发生了翻天覆地的变化，面貌焕然一新。沙伊梅尔格诺夫指出，中国共产党高度重视自我革新、自我发展、自我完善，探索出一条符合中国国情的发展道路。中国共产党实现了马克思主义中国化，开辟了中国特色社会主义道路。“在我看来，中国共产党是中国不断实现繁荣进步的根本保障。”

（本报努尔苏丹6月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 03 版）

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