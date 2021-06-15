本报记者 肖新新 曲 颂

位于青岛胶州市的中国—上合组织地方经贸合作示范区青岛多式联运中心，已常态化开行20条国内外班列，其中包括中亚班列、中蒙班列、中欧（俄罗斯）班列等6条国际班列。该中心启用以来，已成为上合组织国家与日、韩经贸联系的重要纽带。图为运送集装箱的货车正驶入多式联运中心。

新华社记者 李紫恒摄

6月15日，上合组织迎来成立20周年华诞。20年来，中国始终把推动上合组织发展作为外交优先方向之一，从理念到行动，为上合组织发展注入强劲动力。习近平主席指出：“上海合作组织成立以来，走过了不平凡的发展历程，经历了时间检验，成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。成员国遵循‘上海精神’，加强政治、经济、安全、人文等领域合作，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。”

筑牢赖以生存发展的根基

时间是不凡的书写者。从最初的6个成员国，发展到现在的8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，并同联合国等国际和地区组织建立广泛合作关系；成员国经济总量接近20万亿美元，比成立之初扩大了13倍多；对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增长了100倍……实践证明，“上海精神”催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿，上合组织发展道路越走越宽，务实合作成果越来越多，国际影响力越来越大。

习近平主席强调，互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”已经成为上海合作组织赖以生存发展的根基，代表了当今国际关系发展方向。“要坚持将‘上海精神’作为本组织核心价值和共同理念，并根据形势变化和组织发展不断赋予其新的时代内涵。”

近年来，在中方积极推动下，“上海精神”内涵不断丰富。从系统阐述发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，打造团结互信的典范、安危共担的典范、互利共赢的典范、包容互鉴的典范，到构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”……习近平主席审时度势，登高望远，提出促进上合组织发展的中国方案，上合组织前行路径更加明晰。上合组织前秘书长梅津采夫说：“如果把上合组织比喻为一幅美丽画卷，中国就是其中最亮丽的色彩。”

持续焕发时代生机的“上海精神”，见证上合组织携手应对挑战、推进全面合作的历程：面对新冠肺炎疫情冲击，各方加强联防联控，支持彼此抗疫努力，维护地区和全球公共卫生安全；从共同打击“三股势力”，到执法安全、信息安全、禁毒、反洗钱、打击跨国犯罪等领域，安全合作不断充实；深化共建“一带一路”合作，形成你中有我、我中有你的利益共同体；教育、文化、卫生、体育、旅游、青年、媒体等领域合作如火如荼，民意基础不断夯实；坚持开放包容，倡导支持多边主义，进一步完善全球治理体系……

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里表示，上合组织不断以新理念引领实践、促进合作，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，同时秉持开放原则，积极开展对外交往，汇聚各方实现共同目标的强大力量，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供有益借鉴。

打造共同繁荣的强劲引擎

务实合作是上合组织发展的物质基础和原动力。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出共同建设“丝绸之路经济带”。数日后，习近平主席在吉尔吉斯斯坦向上合大家庭发出邀约：“作为上海合作组织成员国和观察员国，我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。”

上合组织成员国、观察员国、对话伙伴多为“一带一路”沿线新兴经济体和发展中国家，“丝路精神”与“上海精神”理念相通、交相呼应，受到各方普遍欢迎和广泛支持：杜尚别峰会，各方一致同意积极参与建设丝绸之路经济带倡议；乌法峰会，各方进一步达成共识，建设丝绸之路经济带被写入峰会宣言；塔什干峰会，各方重申支持建设丝绸之路经济带倡议，一致同意就落实这一倡议开展工作……

推动共建“一带一路”同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，加强互联互通，促进产业链、供应链、价值链深度融合，畅通区域经济循环……上合组织秘书长诺罗夫表示，共建“一带一路”与上合组织目标、宗旨和原则完全契合，为各方共同发展提供广阔机遇。

“实现了几代人梦想”的乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路隧道工程，使偏远地区民众能坐火车穿越崇山；塔吉克斯坦杜尚别2号热电厂项目竣工，让冬季居民家中不再寒冷；巴基斯坦曾经的小渔村瓜达尔，如今发展成为现代化的港口；穿梭往返的中亚班列、中欧班列，使哈萨克斯坦实现了拥有出海口的梦想……共建“一带一路”合作日益走深走实，为地区国家和民众带来越来越多的福祉。

中国对上合组织成员国进出口总值由2001年的171.4亿美元增长至2020年的2448.5亿美元，年均增长率达15%；中国—上合组织地方经贸合作示范区建设不断提速，去年对上合组织国家进出口实现12.9亿元人民币，同比增长51.3%；上合快线已开通11条国际线路，辐射上合组织5个成员国和3个观察员国的30多个城市……打造共同繁荣的强劲引擎，共建“一带一路”与上合组织融合发展、相得益彰。

创造更加光明的美好未来

“要牢固树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体、利益共同体意识”“构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体”“携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体”……习近平主席出席上合组织峰会发表的一系列重要讲话中，“命运共同体”是一以贯之的关键词，同共建“一带一路”等中国倡议、中国理念一道，被多次写入峰会宣言、新闻公报等上合组织文件。

面对疫情挑战，上合组织各方深化团结协作，积极担当作为。

疫情防控初期，上合组织秘书处大楼挂出横幅：“没有一个冬天不能过去，没有一个春天不会到来！中国加油！武汉加油！上海合作组织和你们在一起！”暖心之举令人感动。中方也积极为其他成员国抗疫提供帮助：多次举办专家视频会议分享防控经验、派出抗疫医疗专家组或联合工作组现场交流指导、援助抗疫物资、开展疫苗合作等，有力支持各方抗疫。

在全球抗疫关键时刻，上合组织坚定支持世卫组织发挥关键领导作用，为促进各方团结合作、共同抗疫发出响亮声音。“个别势力企图利用疫情‘污名化’的做法不得人心，不会得逞”“俄方反对个别势力借疫情对特定国家甩锅、推责的言行”“白方坚决反对将病毒政治化、标签化”……吉尔吉斯斯坦前景研究中心监事会主席谢尔盖·马萨乌洛夫表示，上合组织各方携手抗疫的生动实践证明，多边主义、团结合作是抗击疫情最有力的武器。上合组织不仅有力维护本地区人民生命健康安全，也为全球抗疫合作注入正能量。

疫情影响下，上合组织各领域交流合作依然蓬勃开展：上合组织民间外交视频研讨会、“上合组织+”国际政党论坛、上合组织民间友好论坛等活动成功举行；不久前举办的2021上合组织国际投资贸易博览会，达成采购交易额近3亿元人民币，意向采购额近20亿元人民币；今年一季度，中国对上合组织成员国进出口达4572.4亿元人民币，同比增长19.2%……一系列合作成果彰显上合组织命运共同体强大生机与活力。

浩渺行无极，扬帆但信风。站在新的历史起点，上合组织面临更加广阔的发展前景。高举“上海精神”旗帜，精诚合作、砥砺前行，上合组织必将创造更加光明的美好未来，在构建更加紧密的命运共同体的进程中谱写新篇章，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)